ارتش ایران در برابر تهدیدات اعلام آمادگی کامل کرد

فرمانده کل ارتش گفت: دشمنان نیات شوم و اهداف پلیدی برای ایران اسلامی داشتند اما ملت بزرگ ایران و رزمندگان نیروهای مسلح با تدابیر رهبری فرزانه انقلاب و فرماندهی معظم کل قوا، با انسجام، اقتدار و مقاومت، توطئه‌های دشمنان را خنثی کردند.
ارتش ایران در برابر تهدیدات اعلام آمادگی کامل کرد

امیر سرلشکر «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در آستانه دهم شهریور، سالروز  گرامیداشت روز پدافند هوایی با خانواده معظم شهیدان  سروان جعفر شهبازی، ستوانیکم جواد شادی، ستوانیکم اکبر خسروی، ستواندوم محسن آین و ستواندوم احسان باقری از شهدای ارتش در جنگ تحمیلی 12 روزه، دیدار کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی در این دیدار با تبریک دهم شهریور، سالروز پدافند هوایی ارتش به آحاد فرماندهان و کارکنان پدافند هوایی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای پدافند هوایی ارتش، گفت: پدافند هوایی در خط مقدم دفاع از آسمان کشور است و در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی ثابت کرد آماده مقابله با تهدیدات در هر سطحی است.

امیر سرلشکر حاتمی در ادامه با بیان اینکه همه شهیدان و رزمندگان جنگ تحمیلی اخیر، برای دفاع از انقلاب و کشور عزیزشان از خود مجاهدت و ایثار غیر قابل وصفی را به خرج دادند، گفت: دشمنان نیات شوم و اهداف پلیدی برای ایران اسلامی داشتند، اما ملت بزرگ ایران و رزمندگان نیروهای مسلح با تدابیر رهبری فرزانه انقلاب و فرمانده معظم کل قوا با انسجام، اقتدار و مقاومت خود، توطئه‌های دشمنان را خنثی کردند.

وی افزود: شهدای گرانقدرمان، با درکی عمیق از خباثت و نقشه شوم نظام استکبار برای خدشه‌دار ساختن استقلال و امنیت ملی، با جانفشانی خالصانه خود، بالاترین و ارزشمندترین مرتبه از ایثار را معنا کردند تا ملت بزرگ ایران سرافراز بماند.
امیر سرلشکر حاتمی تاکید کرد: ما تا همیشه تاریخ مدیون شهدای عزیز و خانواده‌های معظم آنان که صبورانه از همسران و فرزندانشان حمایت کردند، هستیم.

فرمانده کل ارتش با بیان اینکه رزمندگان جان برکف ارتش با تلاش، همت و پای کار آوردن همه ظرفیت‌های دفاعی خود، آماده‌اند تا از منافع ملی و ملت سرافراز ایران در مقابله با دشمنان قسم خورده این آب و خاک، محافظت کنند، گفت: در مسیر تحقق آرمان‌های والای انقلاب و شهدای والامقام تا پای جان برای ایران عزیزمان ایستاده‌ و خواهیم ایستاد.


امیر سرلشکر حاتمی ضمن تجلیل از جایگاه والای خانواده معظم شهداء و ارج نهادن به مقام شامخ آنان، تصریح کرد: دعای خیر شما عزیزان در مسیر اعتلای نام بزرگ ایران اسلامی بدرقه راه مدافعان راستین کشور خواهد بود.


فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در خاتمه با اهداء لوحی از صبر، ایثار و صبوری خانواده معظم شهیدان تجلیل و تقدیر کرد

