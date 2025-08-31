En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک گزارش می‌دهد

یار جلیلی در جوار لاریجانی؛ «باقری کنی» چگونه از تندرو‌ها فاصله گرفت؟

علی باقری کنی در دوره‌ای خطیر به شورای عالی امنیت ملی ایران بازگشته و در کنار دبیر این شورا ماموریت‌های کلان را پیش خواهند برد.
کد خبر: ۱۳۲۵۶۸۳
| |
1136 بازدید
|
۷

با روی کار آمدن دولت رئیسی، جدایی باقری از جلیلی کلید خورد. او به عنوان معاون سیاسی وزارت خارجه مسئول مذاکرات احیای برجام شد.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «علی باقری کنی» سرپرست سابق وزارت خارجه ایران و معاون سیاسی وزارت خارجه در دولت رئیسی اخیراً با حکم علی لاریجانی، به عنوان معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منصوب شده است.

«باقری کنی» دانش آموخته دانشگاه امام صادق است. جلیلی زمانی که در دوران متکی به معاونت اروپا و آمریکایی وزارت خارجه راه پیدا کرد، باقری کنی را مدیرکل اروپای مرکزی و شمالی این معاونت کرد. 

با ارتقای سعید جلیلی و رسیدن او به دبیری شورای عالی امنیت ملی، علی باقری کنی نیز به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کوچ کرد و معاون سیاست خارجی و امنیت بین الملل شورا شد.

باقری کنی سال ۱۳۹۲ رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی بود و با جلیلی به قوه قضاییه رفت و معاون امور بین الملل رئیس قوه قضاییه شد

باقری کنی سال ۱۳۹۲ رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی بود و با جلیلی به قوه قضاییه رفت و معاون امور بین الملل رئیس قوه قضاییه شد.

باقری‌کنی از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ در کنار سعید جلیلی در تیم هسته‌ای ایران در دولت محمود احمدی‌نژاد حضور داشت و در تلاش‌های نافرجام شورای عالی امنیت ملی در مذاکرات هسته‌ای و تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران نقش مستقیم داشت.

با روی کار آمدن دولت روحانی، جلیلی از شورای امنیت کنار رفت و باقری کنی نیز به طبع کنار گذاشته شد و به یکی از منتقدان برجام تبدیل شد.

او بار‌ها با حضور در صدا و سیما نقد خود را به برجام مطرح کرده بود. باقری کنی یکبار با حضور در برنامه «حالا خورشید» شبکه سوم سیما برجام را «خسارت محض» خوانده بود.

باقری کنی در خصوص اینکه چرا سالگرد برجام را کسی جشن نمی‌گیرد، می‌گوید «شما سالگرد ازدواج را زمانی جشن می‌گیرید که یک خانم خوب خانه دار دارید که به بچه‌ها رسیدگی میکند، ولی فرض کنید یک خانمی دارید که شما را از خانه بیرون کرده و دو تا دعوا در دادگاه طرح کرده است. قاعدتا شما سالگرد این ازدواج را جشن نمی‌گیرید»

باقری کنی در خصوص اینکه چرا سالگرد برجام را کسی جشن نمی‌گیرد، می‌گوید «شما سالگرد ازدواج را زمانی جشن می‌گیرید که یک خانم خوب خانه دار دارید که به بچه‌ها رسیدگی میکند، ولی فرض کنید یک خانمی دارید که شما را از خانه بیرون کرده و دو تا دعوا در دادگاه طرح کرده است. قاعدتا شما سالگرد این ازدواج را جشن نمی‌گیرید.»

او برجام را همین ازدواج بد خوانده و میگوید به خصوص اگر پدر شما گفته باشد با این خانم ازدواج نکن. رهبری و خیلی از دلسوزان می‌گفتند من به برجام خوش بین نیستم.

باقری کنی سال ۹۷ در برنامه «بدون توقف» گفته بود نگاه «تنش زدایی» در برابر دشمن نگاهی منفعلانه است که نهایتا به تحلیل هویت ملی می‌انجامد و در این صورت هیچ چیزی برای ما باقی نخواهد ماند.

او یک بار در جمع دانشجویان دانشگاه شریف اعلام کرد به خاطر عقب نشینی‌های راهبردی که در برجام، تصور آنها از ما این است که ضعیف هستیم و به خاطر همین امر سناتور تام کاتن که متحد ترامپ است در سخنرانی اخیر خود گفت: «در ارتش امریکا به ما یاد میدهند که وقتی دشمن در برابرت زانو زد او را به زمین بزن و کارش را تمام کن».

در خصوص مخالفت‌های جلیلی با مذاکرات هسته‌ای، «محمد جواد ظریف»، وزیر خارجه دولت حسن روحانی در خاطرات خود فاش کرد که «در دولت آقای احمدی نژاد، مذاکرات در عمان با اصرار [علی صالحی وزیر امور خارجه وقت]و با اجازه رهبری آغاز شد... آقای جلیلی در آن زمان مخالف مذاکرات عمان بود. او یکی از چهره‌های مخالف برجام در جریان مذاکرات هسته‌ای بود.

چرخش در مواضع باقری

با روی کار آمدن دولت رئیسی، جدایی باقری از جلیلی کلید خورد. او به عنوان معاون سیاسی وزارت خارجه مسئول مذاکرات احیای برجام شد.

در دوره ریاست جمهوری رئیسی، تلاش برای احیای برجام به همکار سابق جلیلی، یعنی علی باقری محول شد، جلیلی مخالفت خود را ابراز کرد. جلیلی در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای خواستار پایان مذاکرات شد و گفت ایران باید اورانیوم را تا حد درجه تسلیحاتی غنی کند.

در دوره ریاست جمهوری رئیسی، تلاش برای احیای برجام به همکار سابق جلیلی، یعنی علی باقری محول شد، جلیلی مخالفت خود را ابراز کرد. جلیلی در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای خواستار پایان مذاکرات شد و گفت ایران باید اورانیوم را تا حد درجه تسلیحاتی غنی کند

به نوشته شرق، طبق گفته‌های یک منبع آگاه، جلیلی پیش‌تر و قبل از ارسال این نامه، تماس‌های خود را با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه، و علی باقری کنی، معاون سیاسی او و رئیس هیات مذاکره‌کننده ایران در مذاکرات احیای برجام در وین، داشته و در تلاش برای اقناع آنها ناکام مانده است. پس از این بوده است که جلیلی در این مرحله سراغ نامه به رهبری رفته است.

باقری پس از چندین ماه توقف مذاکرات در آذرماه ۱۴۰۰ پیش نویس عراقچی را که اسفند ۱۳۹۹ آماده امضا شده بود کنار گذاشت. بهمن ۱۴۰۰ با وجود اطلاع رسانی بسیار محدود از مذاکرات، دولت‌های اروپایی و آمریکا از آماده بودن توافق در صورت «تصمیم» ایران خبر دادند، اما مذاکرات عملا تحت الشعاع حمله روسیه به اوکراین قرار گرفت.

نقطه عطف تغییر رویکرد باقری کنی در خرداد ماه ۱۴۰۱ بود. همزمان با صدور قطعنامه در شورای حکام آژانس در لزوم همکاری ایران با بازرسان، باقری‌کنی، مذاکره کننده ارشد در توییتی نوشت که «ما هرگز از گنجینه سیاست خارجی برای موفقیت دیپلماسی هزینه نخواهیم کرد، بلکه خود را فدای تحقق اهداف سیاست خارجی می‌کنیم.»

باقری در قامت سرپرست وزارت خارجه ایران در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز برجام را یک «ابتکار موفق چندجانبه» توصیف کرده بود. او همچنین در سفر به نیویورک و در مصاحبه با فرید زکریا در شبکه سی ان ان با اشاره صریح به برجام گفته بود: «هدفی که تعقیب می‌کنیم، احیای توافق سال ۲۰۱۵ (برجام) است. ما به دنبال توافق جدیدی نیستیم.»

در شهریور سال ۱۴۰۲ اختلاف باقری با جلیلی بیشتر نیز شد و در حالی که جلیلی حتی در نامه به رهبر انقلاب از «مذاکره» دفاع نمی‌کرد، باقری «مذاکره» را تایید کرد و تاکید کرد که «کسانی که با پوشش دفاع از ارزش‌ها تلاش می‌کنند تا مذاکره را ماهیتا ضدارزش جلوه دهند، عملا می‌خواهند دست نظام برای تامین منافع ملی را از این ابزار کلیدی و مهم تهی کنند.» 

باقری که در گردهمایی سراسر اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان این سخنان را بیان کرده بود همچنین در کنایه‌ای به رفقای قدیمی خود گفت که «سیاست خارجی عرصه اساس نیست، بلکه میدان باورها، عقلانیت و هوشمندی است.» 

اظهارات باقری در شرایطی بود که یک سال قبل از آن هم در تابستان ۱۴۰۱ شنیده‌ها حاکی از فرصت توافق پیش پای ایران بود.

در خصوص این تغییر رویکرد، امیرحسین ثابتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیرا گفته است: علی باقری شخصا آدم محترمی است و هیچ وقت چیز بدی از شخصشان ندیدم. در ماجرای برجام نظر علی باقری خیلی عوض شد. علی باقری با جلیلی اختلاف بر سر برجام پیدا کرده‌اند. یکبار باید سه چهار ساعت با باقری به خاطر عوض شدن نظرش بر سر برجام گفت‌و‌گو کنم. جنس علی باقری را جنس ظریف و روحانی نمی‌دانم.

به گزارش تابناک، حال باقری مجددا به شورای عالی امنیت ملی بازگشته است آن هم در زمانی که ایران جنگی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی را پشت سر گذاشته و به گفته مقامات نمی‌توان سایه جنگ بر سر کشور را نادیده گرفت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
علی باقری کنی سعید جلیلی شورای عالی امنیت ملی ایران برجام ایران آمریکا علی لاریجانی
مخدر جدید در راه ایران؛ ۵۰۰ برابر قوی‌تر از هروئین!
بازخوانی تاریخ؛ وقتی آیت الله بهشتی نظر امام خمینی درباره موسیقی را تغییر داد
راهکار تکراری فرزین برای جهش قیمت دلار / آقای رئیس؛ هنوز هم «کانال بن بست» مقصر است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیامهای هسته ای ایران و آمریکا؛ چرا «باقری کنی» فقط به احیای برجام فکر می کند؟
تابوشکنی لاریجانی با طرح گفتگوی مستقیم با آمریکا؛ شروطی که دیده نشد!
یار دیرین جلیلی، به تیم لاریجانی پیوست!
تمجید رفیق سابق سعید جلیلی از علی لاریجانی
دولت رییسی چقدر زیر بلیت سعید جلیلی است؟
چرا ایران بلافاصله بعد از جنگ ۱۲ روزه «شورای دفاع» تشکیل داد؟/ لاریجانی «جبهه پایداری» را تضعیف می‌کند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
1
پاسخ
حالا کی گفته فاصله گرفته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مثل جای مهر روی پیشانی بعضی هاست که فصل انتخابات کمرنگ میشه و با مو روش پوشیده میشه بعداز شکست میزنه بیرون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
0
پاسخ
جلیلی مشکلش چیه بنده خدا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
1
6
پاسخ
به هيچ جليلي اعتماد نكنيد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
5
5
پاسخ
جالب بود خبرتون
آخرش آدم می فهمه جلیلی حرفش از همه درست تر بوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
2
3
پاسخ
از لاریجانی نا امید شدم .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
1
3
پاسخ
اینها امتحان شده اند جز شعار و سخنرانی و بلاتکلیفی چه خاصیتی برای کشور دارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
2
پاسخ
ما که از او خیری ندیدیم در دولت ریسی سه سال رفت و آمد و هیچ .
فقط حق ماموریت ارزی گرفت .
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمی‌توانند با ایران مقابله کنند
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
قلعه‌‌نویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
ترامپ کجاست؟
رهبر انقلاب به قرارگاه فرماندهی جنگ رفتند
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
سخنان قابل تامل اردوغان درباره پدافند هوایی
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۸ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۷ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۴۸ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۸۵ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۴ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟  (۶۹ نظر)
tabnak.ir/005Yrz
tabnak.ir/005Yrz