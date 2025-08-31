به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ هفتچنار، محلهای قدیمی در جنوب تهران است که همواره شاهد رفتوآمد روزانه هزاران نفر از رهگذران، بازاریها و ساکنان قدیمی بوده. اما درست در میان همین رفتوآمدهای عادی، ردپای دو فروشنده حرفهای مواد مخدر لو رفت؛ مردانی که سالها با زیرکی از چنگ قانون گریخته بودند و این بار در دام افتادند.
تحقیقات چندروزه مأموران کلانتری ۱۱۱ هفتچنار سرانجام منجر به شناسایی مخفیگاه و محدوده فعالیت دو متهم شد. مأموران با رصدهای نامحسوس فهمیدند که این افراد مواد صنعتی را به صورت بستهبندی آماده کرده و مشتریان خاص خود را دارند.
لحظه دستگیری
روز عملیات، دو مرد در حالی که کیف دستی مشکیرنگی همراه داشتند، در گوشهای از خیابان قدیمی هفتچنار ایستاده بودند. رهگذران متوجه نبودند که داخل همان کیف، بستههای سفیدرنگی از کوکائین آماده فروش است. مأموران که در فاصلهای نزدیک همه چیز را زیر نظر داشتند، درست زمانی که معامله در شرف انجام بود، سر رسیدند. غافلگیری به حدی سریع بود که متهمان حتی فرصت نداشتند کیف را پنهان کنند. دقایقی بعد مأموران موفق شدند حدود یک کیلوگرم کوکائین بستهبندیشده را از همان کیف کشف و ضبط کنند.
اعترافات اولیه
متهمان که هر دو سابقهدار بودند، در بازجوییهای اولیه اعتراف کردند که مدتهاست در این محدوده فعالیت میکنند. آنها مواد را از واسطهها دریافت و در بستههای کوچکتر برای فروش خیابانی آماده میکردند. یکی از آنها در اظهاراتش گفته بود: «خیال نمیکردیم در چنین روزی غافلگیر شویم. همه چیز سریع اتفاق افتاد.»
انتقال به دادسرا
هفتچنار سالهاست با بازار پرهیاهو و درختان قدیمیاش شناخته میشود. دستگیری این دو نفر حالا برای اهالی نوید آرامشی دوباره است. پس از کشف مواد، متهمان همراه با مدارک و بستههای کوکائین به مرجع قضایی منتقل شدند. تحقیقات درباره نحوه تهیه و توزیع این مواد همچنان ادامه دارد و احتمال شناسایی همدستان دیگر نیز وجود دارد.
پرونده این دو مرد باسابقه نشان میدهد که چرخه قاچاق و توزیع مواد صنعتی هر بار با شیوهای تازه تلاش میکند در شهر ریشه بدواند. اما به همان سرعت، مأموران و دستگاه قضایی برای مقابله با این شبکهها وارد عمل میشوند. محله هفتچنار، پس از این عملیات، بار دیگر نفسی تازه کرده است.
