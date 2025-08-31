En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سفارت ایران در باکو، اتهامات علیه سفیر ارمنستان را رد کرد

واحد مطبوعاتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو در پاسخ به ادعاهای مطروحه در سایت خبری آخار اتهامات منتسب به سفیر ایران در ارمنستان را رد کرد.
کد خبر: ۱۳۲۵۶۶۷
| |
858 بازدید
سفارت ایران در باکو، اتهامات علیه سفیر ارمنستان را رد کرد

در پاسخ ارسالی از سوی واحد مطبوعاتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو به سایت خبری آخار عنوان شده است اتهامات مطرح شده راجع به سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان مبنی بر ماموریت برای حمایت از جدایی طلبان قره باغ و یا حمایت تسلیحاتی از دولت ارمنستان، در یادداشت منتشره در آن سایت خبری کاملا بی اساس و کذب است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، همچنین در این پاسخ، با یادآوری مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حمایت از روند حل و فصل مسالمت آمیز مناقشه قره باغ و احیای تمامیت ارضی جمهوری‌ آذربایجان، مطالب مندرج در سایت خبری مذکور تخلیات ذهنی و گمانه زنی های مولف ذکر شده است.

پایگاه خبری آخار در جمهوری آذربایجان مطلبی را در ارتباط با «مهدی سبحانی» سفیر کشورمان در ارمنستان منتشر کرده که ضمن اشاره به پایان ماموریت او در ایروان، مدعی حمایت دیپلمات کشورمان از رژیم جدایی طلب در قره باغ و دامن زدن به جدایی طلبی علیه آذربایجان شده است. همچنین این رسانه آذربایجانی در ادعای دیگری به تضمین حمایت نظامی ایران از ارمنستان به ویژه تأمین سلاح اشاره کرده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سفارت ایران باکو تکذیب خبر فوری ایران آذربایجان ارمنستان
مخدر جدید در راه ایران؛ ۵۰۰ برابر قوی‌تر از هروئین!
بازخوانی تاریخ؛ وقتی آیت الله بهشتی نظر امام خمینی درباره موسیقی را تغییر داد
راهکار تکراری فرزین برای جهش قیمت دلار / آقای رئیس؛ هنوز هم «کانال بن بست» مقصر است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اظهارات امیرعبداللهیان در بدو ورود به باکو
اظهارات تند علی اف درباره رزمایش اقتدار ایران
پروژه زنگزور، نمک‌نشناسی همسایگان ایران
سفر خانوادگی پزشکیان به باکو در سکوت مجلس!
اطلاعیه جدید سفارت ایران در ارمنستان
ارزیابی ظریف از سفر دو روزه خود به جمهوری آذربایجان
اولین سفر پزشکیان بعد از جنگ اسرائیل
عراقچی: توافق با باکو نباید دسترسی ایران به مسیر‌های دیگر را قطع کند
آمادگی آذربایجان برای عادی سازی روابط با ارمنستان
توافق ارمنستان و آذربایجان برای امضای معاهده صلح
هشدار ایران درباره دالان تورانی
تماشاگران جنگ آذربایجان و ارمنستان در لب مرز
توصیه مضحک روزنامه ارمنستانی به حمله اتمی به باکو
بیانیه ایران درباره توافق‌نامه صلح آذربایجان و ارمنستان
ادعای ایروان درباره آمار کشته‌های آذربایجان در ۲۴ ساعت
احتمال مذاکره ارمنستان و جمهوری آذربایجان در واشنگتن
آذربایجان: با ارمنستان مذاکره نمی‌کنیم
قدردانی دستیار رئیس‌جمهوری آذربایجان از مواضع ایران
کمک ایران به ارمنستان در جنگ قره‌باغ صحت دارد؟
سرنگونی پهپاد ارمنستان توسط ارتش آذربایجان
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمی‌توانند با ایران مقابله کنند
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
قلعه‌‌نویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
رهبر انقلاب به قرارگاه فرماندهی جنگ رفتند
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
ترامپ کجاست؟
سخنان قابل تامل اردوغان درباره پدافند هوایی
تحلیل شنیدنی مرشایمر در جنگ دوباره ایران و اسرائیل
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۶ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۷ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۴۶ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۸۲ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟  (۶۸ نظر)
tabnak.ir/005Yrj
tabnak.ir/005Yrj