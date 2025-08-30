به گزارش تابناک به نقل از دفاعپرس، وزیر دفاع یمن محمد «ناصر العاطفی» امروز شنبه تاکید کرد نیروهای مسلح این کشور آماده مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی هستند. العاطفی با انتشار بیانیهای گفت: نیروهای مسلح یمن در همه سطوح آماده مقابله با دشمن صهیونیستی تحت حمایت آمریکا هستند.
ریاست جمهوری یمن ساعتی پیش، از شهادت نخست وزیر این کشور احمد غالب الرهوی به همراه شماری از وزرای یمنی در روز پنجشنبه گذشته خبر داد. این نهاد یمنی در این زمینه گفت: اسرائیل، نخست وزیر و چند وزیر یمنی را در یک کارگاه که در حال انجام ماموریت بودند، هدف قرار داد.
ریاست جمهوری یمن همچنین خبر داد که شماری از وزرای این کشور در نتیجه این حملات زخمی شده و تحت مراقبتهای پزشکی قرار دارند. رژیم صهیونیستی پنجشنبه مدعی شده بود فرماندهان ارشد یمن از جمله رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور را ترور کرده است؛ ادعایی که دروغ بودن آن با انتشار پیام این فرمانده یمنی، مشخص شد.
رئیس ستاد مشترک ارتش یمن محمد الغماری روز جمعه با انتشار پیامی هشدار داد که حملات اسرائیل به مناطق غیرنظامی صنعا بدون پاسخ نخواهد ماند.
وزیر دفاع یمن نیز گفت: ما در کنار رهبرمان هستیم و ارتش در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد. العاطفی تأکید کرد، سران سیاسی تمامی اقدامات را برای مقابله با دشمن اتخاذ کرده و هر اندازه که این دشمن توطئه کند قطعاً شکست خواهد خورد.
