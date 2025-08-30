آمار هولناک از بحران کم بارشی در سطح کشور

در فاصله سه هفته مانده به پایان سال آبی جاری، کسری بارش کشور به حدود ۹۰ میلی‌متر رسیده و تمامی ۳۱ استان ایران و ۴۶۵ شهر با کم‌بارشی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، اگرچه تا هفته نخست اسفندماه شرایط بارش‌ها در کشور نسبتا مطلوب بود، اما کاهش محسوس بارش‌ها در روز‌های پایانی زمستان و بهار، وضعیت را به‌طور کامل دگرگون کرده است.

اکنون بارندگی‌ها حدود ۴۰ درصد کمتر از حد نرمال ثبت شده و در ۱۷ استان، کسری بارش به سطح سه‌رقمی رسیده است؛ در برخی مناطق این کسری از ۳۰۰ میلی‌متر نیز فراتر رفته است.

داده‌های مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی نشان می‌دهد بیشترین کمبود بارش مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۳۸۱ میلی‌متر، چهارمحال و بختیاری با ۲۶۳ میلی‌متر و لرستان با ۲۲۴ میلی‌متر است. در مقابل، استان زنجان با تنها ۱۲ میلی‌متر کسری کمترین میزان را داشته و پس از آن استان‌های خراسان جنوبی با ۳۷ میلی‌متر، یزد با ۴۱ و کرمان با ۵۶ میلی‌متر قرار دارند.

این وضعیت بیانگر فشار مضاعف بر منابع آبی کشور است؛ چرا که کاهش شدید ورودی‌ها تنها به مناطق خشک و کم‌بارش محدود نشده و بخش عمده‌ای از کشور را درگیر کرده است. در بسیاری از استان‌ها نیز انباشت کم‌بارشی به شرایط خشکسالی شدید یا بسیار شدید منجر شده است.