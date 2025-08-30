ناکامی ارتش رژیم اسرائیل در تخلیه شهر غزه

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، ارتش این رژیم با وجود بیش از سههفته عملیات نظامی در اطراف و شهر غزه هنوز موفق به اخراج فلسطینیها از شمال شهر غزه به «منطقه المواصی» در جنوب این باریکه نشده است.
وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در جلسه ارزیابی وضعیت غزه که با اعضای هماهنگکننده فعالیتهای کابینه در سرزمینهای اشغالی در روز پنجشنبه برگزار کرد، گزارش داد طبق برآوردهای ارتش، تخلیه شهر غزه روند بسیار کندی دارد و طبق برنامه ریزی طرح اشغال غزه پیش نمیرود.
این وزارتخانه تخمین زد که از جمعیت میلیونی غزه تنها تعداد بسیار کمی حاضر به خروج از این شهر شدهاند.
همچنین این رسانه صهیونیستی به نقل از یک منبع امنیتی مدعی شد که زیرساخت تسهیل کوچ فلسطینیها فراهم شده است، در حالی که ارتش رژیم اسرائیل روز گذشته در تلاش برای تصرف شهر غزه، آن را «منطقه جنگی خطرناک» اعلام کرد.
همزمان خبرگزاری فرانسه به نقل از بیانیه «میریانا اسپولجاریک» رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ نوشت: در شرایط فعلی غیرممکن است که تخلیه گسترده شهر غزه به روشی بیخطر انجام شود.
وی هشدار داد: چنین تخلیهای باعث جابجایی عظیم جمعیتی میشود که با توجه به تخریب گسترده زیرساختهای غیرنظامی و کمبود شدید غذا، آب، سرپناه و مراقبتهای پزشکی هیچ منطقهای در نوار غزه قادر به جذب این جمعیت نیست.
اسپولجاریک گفت که هرگونه دستور تخلیهای باری مضاعف بر دوش غیرنظامیانی خواهد بود که از ماهها جنگ آسیب دیدند و از آنچه ممکن است در آینده رخ دهد وحشت دارند.
او با تأکید بر اینکه بسیاری از آنها به دلیل گرسنگی، بیماری و مجروحیت قادر به رعایت دستور تخلیه نیستند، خاطرنشان کرد: همه غیرنظامیان، چه آنها که آنجا را ترک کردند و چه آنها که ماندهاند، تحت حمایت قوانین بینالمللی بشردوستانه قرار دارند و باید به آنها اجازه بازگشت به خانههایشان داده شود.
بنا به تخمین سازمان ملل متحد، نزدیک به یک میلیون نفر در حال حاضر در شهر غزه و اطراف آن زندگی میکنند.
همزمان تحلیلگران اسرائیلی بر بیهدف بودن تداوم جنگ و اشغال شهر غزه تأکید کردند و کابینه «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر رژیم صهیونیستی را به دلیل ترجیح ملاحظات سیاسی نسبت به آزادی اسیران اسرائیلی مورد انتقاد جدی قرار دادند.
آنها نتانیاهو را تهدیدی برای رژیم صهیونیستی توصیف کردند و تصریح کردند که نهادهای امنیتی مخالف ادامه جنگ و خواهان توافق با حماس برای آزادی اسرا هستند.
«ایال خولتا»، رئیس سابق شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی گفت که نتانیاهو به دنبال تشدید و افزایش شدت جنگ در غزه است که جان اسرا را به خطر خواهد انداخت.
او در مصاحبه با شبکه ۱۲ اضافه کرد که قادر به درک هدف عملیات نظامی در غزه نیست و معتقد بود که عملیات اشغال شهر غزه به دلیل مقاومت فلسطینیها نتیجهای نخواهد داشت.
همزمان منابع عربی گزارش دادند که شب گذشته در جریان عملیات کمین رزمندگان مقاومت در محله «الزیتون» غزه دستکم دو تن از نظامیان اسرائیلی به هلاکت رسیده و شماری از آنها زخمی شدهاند که حال سه نفر از آنها وخیم است.
به نوشته الجزیره، مقامات نظامی صهیونیستی اذعان کردهاند که ارتش این رژیم به خاطر ترس و وحشت از به اسارت افتادن نظامیان صهیونیستی از شب گذشته «پروتکل هانیبال» را فعال کرده است. دستور العملی که طبق آن ارتش در آستانه اسارت نظامیان اسرائیلی، آنها را هدف تیراندازی خود قرار میدهد.
