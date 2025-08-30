En
پست معنادار کاخ سفید درباره ترامپ + عکس

صفحه رسمی کاخ سفید در واکنش به خبر مرگ ترامپ یک پست منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۲۵۵۹۰
| |
2083 بازدید

به گزارش تابناک، صفحه رسمی کاخ سفید در پی بروز شایعات درباره سلامت ترامپ نوشت:  از همان ابتدا، این کشور همواره با دعا تقویت و پشتیبانی شده است. آمریکا یک ملت واحد در پناه خدا است و همیشه نیز خواهد بود.

آمریکا کاخ سفید ترامپ بیماری مرگ ترامپ خبر فوری
