واکنش باشگاه پرسپولیس به محرومیت پیروانی

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، به اطلاع هواداران عزیز میرسانیم؛ اقدامات حقوقی و قانونی در مورد پرونده مطرحشده علیه مدیر تیم در جریان است. نیازی به گفتوگو نیست که افشین پیروانی در این سالها بسیار زحمت تیم پرسپولیس را کشیده است و به عنوان یکی از بازوهای قدرتمند برای تیم شناخته میشود. او نه فقط برای خانواده بزرگ پرسپولیس، بلکه در جامعه فوتبال ایران به عنوان یکی از نمادهای برجسته وفاداری و تعصب به تیم و باشگاهش شناخته میشود.
متأسفیم که بعضی از فرصت پیشآمده بر سر یک اختلاف حقوقی برای تخریب وجهه چنین شخصیتی استفاده میکنند و از این طریق به دنبال لطمه زدن به پرسپولیس و روحیات هواداران آن هستند. در این ارتباط، بنا بر اسناد پرونده اعلام میشود حکم صادره هیچ ارتباطی به بعضی شایعات مطرحشده که از وی بسیار دور است، ندارد. بعضی برچسبها به هیچ طریقی به بعضی افراد نمیچسبند. طرح چنین مسائلی از سوی بعضی فعالان فضای مجازی و رسانههایی که تمایلات رنگی آنها دیگر بر کسی پوشیده نیست، با اهداف مشخصی چون ضربه زدن به پرسپولیس، لطمه به انسجام آن و کاهش تمرکز مجموعه باشگاه و تیم صورت میگیرد تا رقبا بتوانند از آن به عنوان یک فرصت استفاده کنند که این با هوشیاری هواداران، رخ نخواهد داد.
و اما همانگونه که اعلام شد؛ باشگاه پرسپولیس به طور جدی و با توجه به ظرفیتهای موجود در مقررات فوتبال، در حال پیگیری این موضوع و حمایت از مدیر و چهره ارزشمند خود است. از همان لحظات ابتدایی، پیگیری آغاز شد و امروز هم مسئولین حقوقی باشگاه با مقامات ذیربط در فدراسیون فوتبال گفتوگو داشتند.
باشگاه پرسپولیس در این ارتباط نسبت به انجام استینافخواهی اقدام کرده است تا حکم نهایی در آنجا و پس از بررسی مستندات و دفاعیات مشخص شود. تا آن زمان نیز نظر به قوانین فوتبال کشورمان، مدیر تیم فوتبال پرسپولیس مشکلی برای انجام وظایف و مسئولیتهای محوله خود در تیم، از جمله در جریان مسابقات پیش رو نخواهد داشت.
از این رو شایسته است هواداران پرسپولیس ضمن برخورد هوشیارانه با امواج خبری که آنها و در نهایت پرسپولیس را هدف قرار میدهد، اجازه افزایش تنش و حواشی در این موضوع و دیگر موارد مشابه را ندهند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید