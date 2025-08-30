کدام استان بیشترین نفرات برتر کنکور را داشت؟

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، بالاخره انتظارها به سر رسید و نتایج کنکور سراسری ۱۴۰۴ اعلام شد و نفرات برتر این مارتن علمی مشخص شدند. نتایج به دست آمده از برترینهای کنکور امسال نشان میدهد زنها بیشتر از مردان در تلاش برای به دست آوردن کاپ قهرمانی و حضور در مدارج بالا بودند البته این رقابت فاصله چندانی نداشت و ۱۸ زن و ۱۶ مرد توانستند این مدال افتخار را با خود داشته باشند.
در این میان جالب است بدانید رشته علوم ریاضی و فنی در قبضه ۹۰ درصدی مردان قرار گرفت و رشته هنر را به طور کامل زنان در اختیار گرفتند.
از سوی دیگر نتایج نشان میدهد تهرانیها بیشتر از همه کرسیهای نفرات برتر در کنکور امسال را در اختیار داشتند و خراسان رضوی در مقام دوم ایستادند.
