کدام استان بیشترین نفرات برتر کنکور را داشت؟

نفرات برتر کنکور سراسری 1404 اعلام شد و رقابت بین دختران و پسران به نفع دختران به پایان رسید.
به گزارش تابناک به نقل از رکنا، بالاخره انتظار‌ها به سر رسید و نتایج کنکور سراسری ۱۴۰۴ اعلام شد و نفرات برتر این مارتن علمی مشخص شدند. نتایج به دست آمده از برترین‌های کنکور امسال نشان می‌دهد زن‌ها بیشتر از مردان در تلاش برای به دست آوردن کاپ قهرمانی و حضور در مدارج بالا بودند البته این رقابت فاصله چندانی نداشت و ۱۸ زن و ۱۶ مرد توانستند این مدال افتخار را با خود داشته باشند.  

در این میان جالب است بدانید رشته علوم ریاضی و فنی در قبضه ۹۰ درصدی مردان قرار گرفت و رشته هنر را به طور کامل زنان در اختیار گرفتند.  

از سوی دیگر نتایج نشان می‌دهد تهرانی‌ها بیشتر از همه کرسی‌های نفرات برتر در کنکور امسال را در اختیار داشتند و خراسان رضوی در مقام دوم ایستادند.  

