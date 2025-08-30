چه چیز باعث شایعه مرگ ترامپ شد؟

به گزارش تابناک به نقل از نیوزویک، امروز شنبه و پس از اینکه اخباری مبنی بر مرگ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکههای اجتماعی پس از چند روز غیبت وی در ملاء عام به سرعت پخش شد، از او عکسی منتشر شد که در حال رفتن به بازی گلف بود.
بر اساس اعلام این رسانه، عکسی از ترامپ به همراه نوهاش «کای ترامپ» (Kai Trum) در حال سوار شدن به وسیله نقلیه در چمن جنوبی کاخ سفید منتشر شده است. رئیس جمهور آمریکا یک تیشرت یقهدار سفید، شلوار مشکی و یکی از کلاههای قرمز معروفش با طرح MAGA را بر تن دارد.
کاروان ترامپ ساعت ۸:۴۵ صبح به وقت شرق آمریکا حرکت کرده و به سمت یک زمین گلف در ایالت ویرجینیا رفت.
غیبت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از سهشنبه هفته گذشته و عدم حضور در نشستهای مطبوعاتی و رویدادهای علنی و همچنین عدم اعلام برنامهای از سوی کاخ سفید درباره حضور وی در ملأ عام در آخر هفته جاری (میلادی) به گمانهزنیها درباره شرایط جسمانی وی دامن زده است.
کاربران فضای مجازی بلافاصله به غیبت ترامپ واکنش نشان داده و برخی نوشتند که او از انظار عموم «ناپدید» شده است. ترامپ از زمان جلسه کابینه در روز سهشنبه، در ملأ عام ظاهر نشد؛ اتفاقی که برای کسی مثل ترامپ، غیرعادی بود!
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید