فیلم
>>
موسیقی
تاریخ انتشار: ۰۶:۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
15 September 2025
ریتم؛
آبگینه ؛ میلاد درخشانی
قطعه آبگینه قطعهای بیکلام از میلاد درخشانی است، موزیک ویدیو این قطعه را در تابناک میبینید و میشنوید
برچسبها:
موسیقی
ریتم
ویدیو
موزیک ویدیو
فیلم
موزیک
موسیقی ایرانی
موسیقی ایران
میلاد درخشانی
موسیقی سنتی
ویدیوهای مرتبط
آبگینه ؛ میلاد درخشانی
قطعه آبگینه قطعهای بیکلام از میلاد درخشانی است، موزیک ویدیو این قطعه را...
مزرعه 1.7 میلیون دلاری ماری جوانای گوگوش و رها اعتمادی!
کامبیز قربانی پسر گوگوش فاش کرده که رها اعتماد به همراه شخصی دیگر از...
ایجنت مهدی طارمی و سردار آزمون مدیربرنامه گوگوش شد!
کامبیز قربانی پسر گوگوش فاش کرد رضا فاضلی ایجنت فوتبال مدیر برنامه گوگوش...
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمیتواند بخواند
کامبیز قربانی پسر فائقه آتشین مشهور به گوگوش فاش کرد که مادرش پارکینسون...
روایت پسر گوگوش از کودکی سیاهش
کامبیز قربانی تنها فرزند فائقه آتشین مشهور به گوگوش و منوچهر قربانی...
آواز همایون شجریان در حضور وزیر اماراتی
نخستین «جشن ایران» در مرکز نمایشگاهی دبی (اکسپو سیتی) با حضور شیخ نهیان...
سخنان تلخ همایون شجریان درباره لغو کنسرت میدان آزادی
همایون شجریان در اولین اظهارنظر خود درباره کنسرت لغو شده میدان آزادی...
گریه بابک جهانبخش در کنسرت همزمان با شایعه طلاقش
بابک جهانبخش، خواننده مطرح موسیقی پاپ، در تازهترین کنسرت خود روی صحنه...
مردان خدا ؛ همایون شجریان و کیخسرو پورناظری
قطعه مردان خدا قطعهای از همایون شجریان است. موزیک ویدیو این قطعه را در...
تصاویر بدرقه شبانه پیکر «امید جهان» در بم
پیکر امید جهان، خواننده و هنرمند اهل جنوب کشور شامگاه 22 شهریور با حضور...
ناگفتههای جنجالی امید جهان از واکنش به شهادت حاج قاسم تا اولین کنسرت بعد از اعتراضات
ناگفتههای جنجالی امید جهان از واکنش به شهادت سردار شهید حاج قاسم...
آخرین تصاویر امید جهان قبل از سکته و جان باختن
امید پولادی جهان که بیشتر با نام امید جهان شناخته میشود، بهمن 1360 در...
کوگ تاراز ؛ راغب
کوگ تاراز قطعه ای از خواننده پاپ کشور راغب است، موزیک ویدیو این قطعه را...
شب ؛ آرمان گرشاسبی
شب قطعه ای از آرمان گرشاسبی خواننده پاپ کشور است.اجرای این قطعه را در...
تشویق طولانی همایون شجریان در اصفهان را ببینید
همایون شجریان پس از صحبت های تامل برانگیز «محسن شریفیان» در کنسرت أصفهان...
یعنی نمیای ؛ عرشیاس
یعنی نمیای قطعهای از عرشیاس خواننده پاپ ایرانی است. موزیک ویدیو این...
انتخاب خواننده مدنظر ایرانیها برای کنسرت آزادی
بر کسی پوشیده نیست که حواشی مربوط به کنسرت شجریان در میدان آزادی طی...
همخوانی مردم با ترانه معین در کنسرت خیابانی راغب
شب گذشته کنسرت خیابانی مصطفی راغب بر بستر زاینده رود بی آب برگزار...
بغلم کن ؛ رضا صادقی
بغلم کن قطعهای از خواننده پاپ کشور رضا صادقی است، موزیک ویدی این قطعه...
ماجرای دستگیری و بازداشت خواننده آهنگ دافی
تاک داون نام گروه خواننده بوده که اعضای آن را سه پسر جوان دهه هشتادی...
نمایش بیشتر
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال میشود؟
فعال میشود
فعال نمیشود
تمدید میشود