۱۸/شهريور/۱۴۰۴
Tuesday 09 September 2025
۰۶:۳۰
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
جدیدترین اخبار
یادداشت
بالای صفحه
فیلم
>>
موسیقی
تعداد بازدید : 18
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کیفیت 284
کیفیت 284
<div id="video-display-embed-code_2096446" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1325530/2096446?width=700&height=400"></script></div>
کد خبر:۱۳۲۵۵۳۰
کد خبر:۱۳۲۵۵۳۰
201
بازدید
تاریخ انتشار: ۰۶:۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
09 September 2025
ریتم؛
یاغی ؛ سهراب پاکزاد
یاغی قطعهای از سهراب پاکزاد خواننده پاپ ایرانی است. موزیک ویدیو این قطعه را در تابناک میبینید و میشنوید
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
https://www.tabnak.ir/005YpW
لینک کپی شد
گزارش خطا
پسندها:
۰
اشتراک گذاری
فیسبوک
سروش
واتساپ
لینکدین
توییتر
تلگرام
برچسبها:
موسیقی
ریتم
ویدیو
موزیک ویدیو
فیلم
موزیک
موسیقی ایرانی
موسیقی ایران
سهراب پاکزاد
لیریک آهنگ
متن آهنگ
ترانه
موسیقی پاپ
ویدیوهای مرتبط
یاغی ؛ سهراب پاکزاد
یاغی قطعهای از سهراب پاکزاد خواننده پاپ ایرانی است. موزیک ویدیو این...
سووشون ؛ همایون شجریان و تهمورس پورناظری
سووشون قطعهای با اجرای همایون شجریان و تهمورس پورناظری است. موزیک ویدیو...
محسن نامجو: شاهین نجفی و کامبیز حسینی از حیوان کمترند!
محسن نامجو در واکنش به حملات شاهین نجفی و کامبیز حسینی به همایون شجریان...
اجرای باشکوه قطعه «ای ایران» در تخت جمشید
ویدیویی از اجرای مشترک قطعه «ای ایران» توسط ارکستر سمفونیک فیلارمونیک...
سکوت ؛ فرزاد فرزین
سکوت قطعهای از فرزاد فرزین خواننده پاپ ایرانی است. این موزیک ویدیو را...
اجرای گروهی آهنگهای ابی و هایده در یزد را ببینید
ویدیوهای منتشر شده از اجرای گروهی آهنگهای ابی و هایده در یک کنسرت در...
مجری صداوسیما: کنسرت شجریان اتفاق محلی بود!
محمد جعفر خسروی مجری صداوسیما در اظهاراتی قابل تامل گفت: «ایده کنسرت در...
عطر تو؛ مهدی مقدم
عطر تو قطعهای از مهدی مقدم خواننده پاپ ایرانی است، موزیک ویدیو این قطعه...
پیانونوازی مشترک برادران روحانی را ببینید
ویدیوی جالبی از همنوازی برادران روحانی (شهرداد روحانی و انوشیروان...
دست نشان ؛ میلاد درخشانی
دست نشان قطعهای از میلاد درخشانی نوازنده موسیقی سنتی کشور است. موزیک...
دردونه ؛ احسان دریادل
دردونهای قطعهای از احسان دریادل خواننده ایرانی است. موزیک ویدیوی این...
انت حبیبی ؛ مهدی مقدم
انت حبیبی قطعهای از مهدی مقدم خواننده پاپ است. موزیک ویدیوی این قطعه را...
زمستان ؛ آرمان گرشاسبی
زمستان قطعهای از خواننده پاپ کشورمان است. که در موزیک ویدیو این قطعه را...
پشت پرده لغو کنسرت شجریان
علیرضا زاکانی شهردار تهران درباره لغو کنسرت شجریان توضیحاتی داد که...
ادبیات مجری تلویزیون درباره درآمد کنسرت علیرضا قربانی
محمد جعفر خسروی، مجری تلویزیون عکس العمل قابل تاملی نسبت به گردش مالی...
رفاقت تتلو با شوهر مهناز افشار در زندان اوین
یاشار سلطانی زندانی سابق میگوید: «امیر تتلو با یاسین رامین شوهر مهناز...
جزئیات عفو امیر تتلو؛ درخواست از رهبر انقلاب؟
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه با تایید اینکه توبه امیر تتلو احراز شده،...
یه من یه تو ؛ عرشیاس
یه من یه تو قطعه ای از خواننده پاپ کشور عرشیاس است.موزیک ویدیو این قطعه...
تصاویر همایون شجریان در میدان آزادی برای کنسرت
همایون شجریان با انتشار تصاویری از آوازخوانیاش پشت موتور در دور میدان...
تکنوازی تنبور ؛ سهراب پورناظری
تک نوازی قطعهای از سهراب پورناظری نوازنده موسیقی سنتی را در تابناک...
نمایش بیشتر
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق میرسند؟
توافق میشود
توافق نمیشود