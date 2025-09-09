En
کد خبر:۱۳۲۵۵۳۰
ریتم؛

یاغی ؛ سهراب پاکزاد

یاغی قطعه‌ای از سهراب پاکزاد خواننده پاپ ایرانی است. موزیک ویدیو این قطعه را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید
