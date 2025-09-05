En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 9
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی کیفیت 480 کیفیت 284
کد خبر:۱۳۲۵۴۶۶
کد خبر:۱۳۲۵۴۶۶
171 بازدید
ریتم؛

دردونه ؛ احسان دریادل

دردونه‌ای قطعه‌ای از احسان دریادل خواننده ایرانی است. موزیک ویدیوی این قطعه را در تابناک می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
موسیقی ریتم ویدیو موزیک ویدیو فیلم موزیک موسیقی ایرانی موسیقی ایران
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟