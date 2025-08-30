فرود عسگری رئیسکل گمرک در واکنش به اخبار منتشرشده درباره توقیف ۱۳ کیلو طلای وارداتی منسوب به بابک زنجانی در روزهای اخیر اظهار داشت: فارغ از اینکه صاحب محموله چهکسی باشد، ملاک عمل ما آییننامههای موجود است. در آییننامه واردات شمش طلا تأکید شده است که وزن هر شمش باید یک کیلوگرم و با عیار ۹۹۵.۵ باشد، در این زمینه به بانک مرکزی اعلام کردیم که چون وزن شمشهای این محموله کمتر از حد مقرر در آییننامه است، برای ما ابهام ایجاد شده است و خواستار راهنمایی شدیم. بانک مرکزی نیز در پاسخ اعلام کرد که بهدلیل کمتر بودن وزن شمشها از یک کیلوگرم، این محموله باید مرجوع شود.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ رئیسکل گمرک در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه "آیا واردات یک تن طلا توسط بابک زنجانی را تأیید میکنید؟"، تصریح کرد: چنین موضوعی صحت ندارد، محموله وارداتی تنها ۱۳ کیلوگرم بوده است و ما اطلاعی از واردات یک تن طلا نداریم. این ۱۳ کیلو طلا بهدلیل عدم انطباق با استانداردهای بانک مرکزی به صاحب کالا مرجوع شده است و وی میتواند آن را به هر کشوری که بخواهد عودت دهد.
این اظهارات رییس کل گمرک میتواند پایانی بر این دور حملات و تهدیدات بابک زنجانی علیه مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی باشد ولی بعید است تهدیدات اخیر، آخرین باری باشد که از سوی این زندانی پیشین اقتصادی عنوان میشود.
وارد کننده طلا یا متقلب؟
چند روز پیش ویدیویی از سوی بابک زنجانی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که به نظر میرسید او به طور خاص رو به محمد رضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی حرف میزند.
او در این ویدیو که گفته میشود پس از توقیف محموله ۱۳ کیلویی طلایش، منتشر کرد، حرفهای خود را با «سلام دکتر» که به نظر میرسد منظورش محمدرضا فرزین است آغاز میشود و در ادامه میگوید طلا از کشور خارج نکردیم که بخواهیم کار قاچاق انجام بدهیم. طلا را وارد کردیم. طلایی را آوردیم که به قیمت روز جهان به مردم داده شود.»
او با کنایه ادامه داد: «ما که طلا نمیآوریم تبدیل به سکه بکنیم، ۳۰ درصد بگذاریم رویش، مردم را درگیر بکنیم، اسم بنویسیم، امروز و فردا بکنیم (...) واردات طلا بر اساس قانون آزاد است و همه میتوانند طلا را وارد کشور بکنند. هیچ کسی هم نمیتواند جلو آن را بگیرد. نه مالیات دارد، نه عوارض و نه هیچ چیز دیگری. تا حالا هم ما چندین کیلو، شاید بیش از یک تن از آن را آوردهایم و وارد کشور کردهایم. این طلایی هم که وارد کشور شده، خود ما وارد کردیم و بردیم در گمرک گذاشتیم و قبض انبار کردیم، کسی طلا را از ما کشف نکرده.»
اظهارات اخیر رییس کل گمرگ به نوعی تکذیب این گفتههای زنجانی محسوب میشود. جالب اینکه حمله اخیر تنها حمله این متهم به فساد مالی نبوده و پیش از این نیز این سرمایه دار مو بور به حمله علیه ارکان بانک مرکزی دست زده بود.
زنجانی: پاسخگویتان میکنم!
در ابتدای تابستان امسال هم نوع توییتها و اظهارات بابک زنجانی در فضای مجازی دستمایه یک تنش لفطی دیگر میان او و بانک مرکزی شد. ماجرا از این قرار بود که زنجانی از ابتدای تابستان از تاسیس تعداد زیادی شرکت در حوزه های مختلف اقتصادی خبر داده بود و در ادامه این اظهارات مدعی شد که راهکارهایی را برای بانک مرکزی ارائه داده که بتوانند در حوزه تراکنش موفقتر عمل کند.
این در حالی است که پیش از آن محمدرضا فرزین در مورد بدهیهای او گفته بود: نیکل های بابک زنجانی در صندوق خزانه و بانک مرکزی است. توافق نیز این بوده که وی خودش این نیکل ها را بفروشد و طلب بانک مرکزی را بدهد. این توافق همچنان برقرار است بنابراین نیکل درباره تقلبی بودن یا نبودن آنها اطلاعی نداریم.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در مورد اینکه ارزش این نیکل ها چقدر است بانک مرکزی ورودی نداشته و ما از وی خواستیم که خودش نیکل ها را بفروشد و طلب ما را بدهد. در مورد رمز ارز بانک زنجانی نیز باید قوه قضاییه توضیح دهد و هر مبلغی را قاضی پرونده وی به نهایی می کند دریافت خواهیم کرد. پس از دریافت بدهی به قاضی پرونده بانک زنجانی نیز اعلام می کنیم که ما این میزان پول را دریافت کرده ایم و اینکه تاکنون مبلغ یا چیزی از وی دریافت کرده باشیم، اتفاق نیفتاده است.
کار به جایی رسید که نهایتا مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنشی به یکی از توییتهای زنجانی گفت: «جناب کلاهبردار و ابربدهکار بجای توصیه به مقامات کشور، بدهی خود به بیتالمال را پرداخت کن؛ نیازی به راهحلهای مشعشع شما نیست.»
او ادامه داد: «تو از بانک مرکزی و هیچ نهاد قانونی کشور، مجور فعالیت اقتصادی نداری و کمتر دروغ بگو.»
این موضعگیری سفت از سوی سیاستگذار پولی اما به پایان آن جدال منجر نشد. در نهایت بابک زنجانی در اقدامی متهورانه در حساب ایکس خود، رو به مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نوشت: «از این ثانیه پاسخگویت میکنیم. این پست را حفظ کن.»
پس از این تهدید آشکار، دعوای ابتدای تابستان خاتمه یافت ولی گرد و خاکی که زنجانی به هوا کرد، حیرت بسیاری را برانگیخت که چگونه ممکن است کسی که به اذعان دستگاه قضایی مجرم بوده، میتواند در فضای عمومی به تهدید مقامات یک نهاد مهم اقتصادی دست بزند.
تهدید خبرنگاران، اولتیماتوم به زنگنه
در کنار این درگیریها زنجانی نهایتا در فضای مجازی با خبرنگاران هم درگیر شد. تعدادی از خبرنگاران مصرانه در فضای مجازی از او خواستند در مورد بدهکاری و نحوه تسویه بدهی توضیح دهد. اما زنجانی نه تنها از هر گونه توضیحی خودداری کرد که در یک توییت دیگر عنوان کرد: «اگر نتوانید بدهکار بودن ما را اثبات کنید، حتما مورد سوال قرار میگیرید. این توییت ارسالی را حفظ کنید.»
البته زنجانی حتما صحبتهای غلامحسین محسنی اژهای، رییس دستگاه قضایی در مورد پرونده خودش را خوانده و میداند به استناد همین اظهارات او در واقع بدهکار است و اگر نیست باید آن را به قضات دادگاههای رسمی و از جمله رییس دستگاه آن ثابت کند.
زنجانی هر چند در ماههای اخیر از زندان آزاد شده ولی پیش از آزادی خود هم به تهدید رسمی مقامات کشور دست میزد. در سال ۹۸ اصغر هندی، نماینده حقوقی وزارت نفت از تهدید مستقیم بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت از سوی بابک زنجانی خبر داد.
هندی در خرداد ۹۸ اظهار داشت: در ادامه جلساتی که با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط برای تبادل نظر درباره مسائل مرتبط با پرونده در زندان و با حضور بابک زنجانی برگزار میشود، چهارشنبه اول خرداد ۹۸ نیز جلسهای تشکیل شد که در آنجا آقای زنجانی ادعاکرد که استیضاح آقای زنگنه در مجلس رأی خواهد آورد.نماینده حقوقی وزارت نفت همچنین گفت زنجانی در این جلسه مدعی شد که به زودی جای ما با هم عوض خواهد شد و من آزاد و شما زندانی میشوید! هندی اضافه کرد که البته زنجانی تاکنون چندین شکایت علیه مسئولان مختلف کشور از جمله وزیر نفت به دلیل اخلال در نظام اقتصادی مطرح کرده و دیگر این شکایتها و تهدیدها عادی شده است.
