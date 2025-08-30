ترامپ، بودجه کنگره را «وتو» کرد

دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا ۴.۹ میلیارد دلار کمک خارجی تصویبشده توسط کنگره را متوقف کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رئیسجمهور آمریکا در نامهای که روز پنجشنبه به مایک جانسون، رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان ارسال شد، اعلام کرد که ۴.۹ میلیارد دلار کمک خارجی تصویبشده توسط کنگره را هزینه نخواهد کرد، اقدامی که عملاً بدون گذر از روند قانونگذاری، بودجه را کاهش میدهد.
این نامه صبح جمعه در حساب ایکس دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید منتشر شد.
اقدام ترامپ بر ابزاری استوار است که نزدیک به ۵۰ سال استفاده نشده بود و «وتوی بودجه» نام دارد. طبق آن، رئیسجمهور آمریکا در پایان سال مالی درخواستی به کنگره ارائه میدهد تا بودجه تصویبشده خرج نشود؛ در این صورت کنگره نمیتواند طی ۴۵ روز به آن رسیدگی کند و در نتیجه پول بلااستفاده باقی میماند.
سال مالی آمریکا در پایان سپتامبر به پایان میرسد.
چنین اقدامی، اگر توسط کاخ سفید به رویهای دائمی تبدیل شود، میتواند عملاً کنگره را در تصمیمگیریهای کلیدی هزینهها دور بزند و بخشی از کنترل بودجه را از مجلس نمایندگان و سنای آمریکا بگیرد.
