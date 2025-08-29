En
مشخصات توافق موقت ممکن میان ایران و اروپا/ ضرورت تعهد امریکا به عدم اقدام نظامی علیه ایران

کِلسی داونپورت مدیر سیاست منع اشاعه در انجمن کنترل تسلیحات گفت: با فعال‌سازی بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، اروپایی‌ها مهلت ۳۰ روزه‌ای تعیین کرده‌اند تا توافقی حاصل شود که مانع اجرای بازگشت شود.
مشخصات توافق موقت ممکن میان ایران و اروپا/ ضرورت تعهد امریکا به عدم اقدام نظامی علیه ایران

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا «کِلسی داونپورت» مدیر سیاست منع اشاعه در انجمن کنترل تسلیحات مطرح کرد: با فعال‌سازی بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، اروپایی‌ها مهلت ۳۰ روزه‌ای تعیین کرده‌اند تا توافقی حاصل شود که مانع اجرای بازگشت شود.

اگر دو طرف حاضر به گفت‌وگو باشند، این می‌تواند به روند دیپلماسی شتاب دهد.»بازگشت تحریم‌ها اثر اقتصادی زیادی نخواهد داشت، زیرا تحریم‌های آمریکا از ۲۰۱۸ تقریباً همه تعاملات اقتصادی با ایران را از بین برد. اما بازگشت تحریم تسلیحاتی و ممنوعیت انتقال موشک و پهپاد معاملات خاصی مانند ارسال پهپادهای ایران به روسیه را غیرقانونی می‌کند.
فشار زمانی مؤثر است که با یک مسیر دیپلماتیک همراه باشد. روشن نیست که آمریکا مذاکره را امری ضروری در این مقطع زمانی بداند یا ایران آمریکا را شریک معتبری ببیند. ایران هم تمایلی به تسلیم در برابر فشار ندارد و احتمالاً واکنش تندی نشان خواهد داد، از جمله تهدید به خروج از NPT.
یک توافق موقت می‌تواند شامل بازگشت بازرسان آژانس به تمام تأسیسات هسته‌ای ایران و شفاف‌سازی درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی باشد. در مقابل، آمریکا و اروپایی‌ها می‌توانند قطعنامه‌ای در شورای امنیت برای تمدید مهلت بازگشت شش‌ماهه تصویب کنند.

برچسب ها
تحریم شورای عالی امنیت ملی تاسیسات هسته‌ای ایران آمریکا
