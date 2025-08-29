En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جلالی: توسعه روابط با روسیه، سیاست ضروری در صیانت از منافع ملی است

کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو گفت: توسعه روابط با روسیه، سیاست ضروری در صیانت از منافع ملی است.
کد خبر: ۱۳۲۵۳۵۷
| |
212 بازدید


به گزارش تابناک به نقل از ایرنا کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو اظهار داشت:‌ حفظ و توسعه روابط راهبردی در تمامی سطوح با فدراسیون روسیه به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، یک سیاست ضروری در راستای صیانت از منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است.
روسیه در سه سال اخیر درگیر جنگی فرسایشی و پر هزینه با مجموعه غرب بوده و همچنان در حال جنگ است.
روسیه در جنگ ۱۲ روزه موضوع را با حساسیت دنبال کرده و مواضع محکمی در حمایت از کشورمان و محکومیت تجاوز به کشورمان اتخاذ کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سفیر مسکو روسیه شورای امنیت ملی
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
چرا گاهی از احساس ناراحتی لذت می‌بریم؟
سه غول اقتصادی ۲۰۲۵ چه کشورهایی هستند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
آخرین اخبار
️جانسون: کنگره آمریکا احتمالا تحریم‌ها علیه روسیه را تصویب کند
ممانعت آمریکا از حضور مقام‌های فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل
کشف اولین سیاره فراخورشیدی در دیسک چند حلقه‌ای یک ستاره
جاده کندوان یکطرفه شد؛ ترافیک نیمه سنگین در راه‌ها
جلالی: توسعه روابط با روسیه، سیاست ضروری در صیانت از منافع ملی است
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
قلعه‌نویی: خواسته ما این بود که در کافا شرکت نکنیم
پزشکیان در گفت و گو با نخست وزیر پاکستان: اعلام آمادگی ایران برای امدادرسانی و کمک‌های انسان‌دوستانه به سیل‌زدگان پاکستانی
بابک زنجانی: بانک مرکزی وجاهتی در پرونده من ندارد
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
زمین‌لرزه ۴/۱ ریشتری در عسلویه
عراقچی: اروپا خود را با توهم اسنپ‌بک فریب ندهد
اختتامیه دوره "تربیت سفیران جوان المپیک"
واکنش دستیار رهبری انقلاب به فعال‌سازی اسنپ‌بک
تکرار ادعاها علیه ایران در بیانیه مشترک تروئیکای اروپایی
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۲ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۴۵ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۳۹ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۹۸ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۸۳ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۵ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۵ نظر)
tabnak.ir/005Ymj
tabnak.ir/005Ymj