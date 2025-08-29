جلالی: توسعه روابط با روسیه، سیاست ضروری در صیانت از منافع ملی است



به گزارش تابناک به نقل از ایرنا کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو اظهار داشت:‌ حفظ و توسعه روابط راهبردی در تمامی سطوح با فدراسیون روسیه به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، یک سیاست ضروری در راستای صیانت از منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است.

روسیه در سه سال اخیر درگیر جنگی فرسایشی و پر هزینه با مجموعه غرب بوده و همچنان در حال جنگ است.

روسیه در جنگ ۱۲ روزه موضوع را با حساسیت دنبال کرده و مواضع محکمی در حمایت از کشورمان و محکومیت تجاوز به کشورمان اتخاذ کرد.