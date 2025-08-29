حمله شدید ترکیه به اسرائیل

وزیر خارجه ترکیه گفته که دولت این کشور تصمیم گرفته «روابط اقتصادی و تجاری را با اسرائیل به طور کامل قطع» و حریم هوایی خود را در مقابل هواپیماهای آن ببندد.

«هاکان فیدان» وزیر خارجه ترکیه روز جمعه گفت: اسرائیل مرتکب کشتارهای جمعی علیه فلسطینی‌ها در نوار غزه می‌شود. طرح‌های اسرائیل برای اشغال تمام خاک غزه ادامه دارد. اسرائیل به دنبال از بین بردن راه حل تشکیل دو دولت با حمایت نامحدود آمریکاست.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، طبق گزارش الجزیره، وزیر خارجه ترکیه تاکید کرد: نظام جهانی از عمل به مسئولیت‌های خود برای توقف کشتارها در غزه عاجز است. تحولات کنونی نشان می‌دهد که اسرائیل به به دنبال اشغال تمام اراضی فلسطین است. اسرائیل از سیاست وحشیانه گرسنگی علیه فلسطینی‌ها در غزه برای اخراج آنها استفاده می‌کند. هدف اسرائیل واضح است و آن این است که غزه را غیر قابل سکونت کند تا مردم مجبور به ترک آنجا شوند.

وی گفت: وزرای تندرو و شهرک نشینان برای افزایش سطح تنش از طریق یورش به مسجد الاقصی تلاش می‌کنند. اسرائیل قوانین بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد.

وزیر خارجه ترکیه تصریح کرد: ما تصمیم گرفتیم تا روابط اقتصادی و تجاری را با اسرائیل به طور کامل قطع کنیم و حریم هوایی خود را در مقابل هواپیماهای آن ببندیم.

فیدان تاکید کرد: اسرائیل ‌نمی خواهد یک دولت سوری جدید و قوی وجود داشته باشد اما ما اجازه ادامه این سیاست‌ها را نمی‌دهیم.

دیپلمات ارشد ترکیه با بیان اینکه «تنش مستمر بین اسرائیل و ایران امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند»، گفت: اسرائیل همچنان تلاش می‌کند تا تمام کشورهای منطقه را وارد آشوب کند.

فیدان گفت: اجازه ندادن اسرائیل به ورود کمک‌ها به غزه منجر به قتل هزاران فلسطینی شده است. سیاست‌های متجاوزانه اسرائیل از غزه عبور کرده و به قدس، کرانه باختری، سوریه، ایران و لبنان رسیده است.

