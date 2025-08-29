۰۷/شهريور/۱۴۰۴
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
به گزارش روزنامه اطلاعات، شیخ صادق خلخالی در دی ۱۳۵۸ در جمع دانشجویان مشهدی گفت: شاهنامه فردوسی شاهنامه نیرنگ و دروغ و سرگرمکننده مردم بدبخت ماست
کد خبر:
۱۳۲۵۳۰۷
تاریخ انتشار:
۰۷ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۴
29 August 2025
کد خبر:
۱۳۲۵۳۰۷
|
۰۷ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۴
29 August 2025
|
1150
بازدید
1150
بازدید
برچسب ها
صادق خلخالی
شاهنامه
فردوسیه
فردوسی
بازخوانی تاریخ
مطالب مرتبط
مقصر توهین به شاهنامه کیست؟
روز تولد فردوسی فاقد اعتبار اعلام شد
عکس | نقالی و شاهنامه خوانی کودکان در کاروانسرای تاریخی
عالمانه ترین پاسخ به ادعای زن ستیزی فردوسی
شغل عجیب و بی رحمانه در دربار قاجار: نسق چی باشی!
سرقتهای ادبی از شاعران بزرگ
فردوسی توسی، مهدویان و عدم مطالعه و خِرَدگریزی
حرفهای یک دهه نودی که مجازی را ترکاند
دختر خلخالی: پدرم خشن نبود
پیام رئیسی به همایش «فردوسی»
واکنش تند المیرا شریفیمقدم به توهین زینب موسوی به فردوسی و شاهنامه
عقل گرایی و خِرَدورزی در نگاه فردوسی
شاهنامه کاملاً تاریخ محض است
نامهای از قرن چهارم به انسان امروز
شاهنامه، امروز ۱۰۴۳ ساله میشود
شاهنامه افسانه نیست!
حمله قبیح یک زن ایرانی به شاهنامه فردوسی!
روز بزرگداشت فردوسی
فردوسی به چه درد میخورد؟!
انساندوستی در شاهنامه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۱۴
انتشار یافته:
۱
داود
|
|
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۷
0
28
پاسخ
از او انتظار دیگری داری ؟ اگر تعریف میکرد جای تعجب داشت
