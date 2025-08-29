En
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸

به گزارش روزنامه اطلاعات، شیخ صادق خلخالی در دی ۱۳۵۸ در جمع دانشجویان مشهدی گفت: شاهنامه فردوسی شاهنامه نیرنگ و دروغ و سرگرم‌کننده مردم بدبخت ماست
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸

داود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۷
0
28
پاسخ
از او انتظار دیگری داری ؟ اگر تعریف می‌کرد جای تعجب داشت
