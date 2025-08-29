بازخوانی تاریخ

عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸

به گزارش روزنامه اطلاعات، شیخ صادق خلخالی در دی ۱۳۵۸ در جمع دانشجویان مشهدی گفت: شاهنامه فردوسی شاهنامه نیرنگ و دروغ و سرگرم‌کننده مردم بدبخت ماست