سقف مجاز سفارش سکه در حراج مرکز مبادله

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی: در اولین مرحلهٔ برنامهٔ پیشفروش قطعی یک میلیون سکهٔ طلا با ضرب ۸۶ (هر کد ملی ۱۵ عدد در قالب ۳ قطعه تمام، ۵ قطعه نیم و ۷ قطعه ربع سکه) در تاریخ ۱۷ شهریورماه با سررسید ۳۰ آذر ۱۴۰۴ آغاز میشود.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ برنامهٔ پیشفروش قطعی انواع سکههای طلای بانک مرکزی از طریق مرکز مبادله با سررسیدهای بعدی ۳۰ دیماه، ۳۰ بهمنماه و ۲۸ اسفندماه نیز ادامه خواهد داشت.
متقاضیان باید در ۱۵ و ۱۶ شهریورماه حساب کاربری خود را برای خرید سکهها شارژ کنند.
