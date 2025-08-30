بهترین مکمل‌های برای زنان می‌توانند به حفظ سلامت عمومی و تقویت بخش‌های خاصی از بدن کمک کنند. بهترین مکمل‌ها برای زنان شامل ویتامین D، کلسیم، آهن، منیزیم، ویتامین B۱۲ و اسید فولیک می‌شوند.

به گزارش تابناک؛ بهترین مکمل‌های برای زنان می‌توانند به حفظ سلامت عمومی و تقویت بخش‌های خاصی از بدن کمک کنند. بهترین مکمل‌ها برای زنان شامل ویتامین D، کلسیم، آهن، منیزیم، ویتامین B۱۲ و اسید فولیک می‌شوند.

ویتامین D برای سلامت استخوان‌ها و سیستم ایمنی حیاتی است، در حالی که کلسیم می‌تواند به حفظ سلامت استخوان‌ها کمک کند. آهن باعث جلوگیری از کم‌خونی شده و منیزیم به بهبود عملکرد مغز و عضلات کمک می‌کند.

ویتامین B۱۲ و اسید فولیک نیز برای حفظ سلامت عصبی و کاهش خطر بعضی بیماری‌ها مانند بیماری‌های قلبی و عروقی، ضروری هستند.