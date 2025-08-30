En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چند عکس از قدیم ببینیم

کد خبر: ۱۳۲۵۲۷۶
| |
342 بازدید
زرافه در باغ وحش تهران، سال ۱۳۳۹
زرافه در باغ وحش تهران، سال ۱۳۳۹
دو پسر در تهران، سال ۱۳۸۲
دو پسر در تهران، سال ۱۳۸۲
بستنی فروش و دو کودک در سال ۱۳۳۰
بستنی فروش و دو کودک در سال ۱۳۳۰
در حاشیه جاده چالوس در اوایل دهه هفتاد
در حاشیه جاده چالوس در اوایل دهه هفتاد
تصویری از دانشگاه تهران در حال احداث، سال ۱۳۱۲
تصویری از دانشگاه تهران در حال احداث، سال ۱۳۱۲
اشتراک گذاری
برچسب ها
تهران تهران قدیم عکس قدیمی خبر فوری دانشگاه تهران
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
چرا گاهی از احساس ناراحتی لذت می‌بریم؟
سه غول اقتصادی ۲۰۲۵ چه کشورهایی هستند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جوشش آب در خیابان نظام‌ آباد تهران، ماجرا چه بود؟ + عکس
خیابان لاله‌زار تهران از دیروز تا امروز
قدیمی‌ترین عکس موجود از تهران
تصاویری از تهران در عصر قاجار
عکسی از خیابان پاسداران تهران، سال ۱۳۴۷
تصاویر هوایی از تهران در ۹۰ سال پیش
همه تهرانی‌ها با این بلوار خاطره دارند
تصویر جالبی از خیابان انقلاب در سال ۱۳۳۰
قیمت باورنکردنی کفش و میوه در ۶۵ سال پیش
عکس: اولین دراگ استور تهران کجا و چه سالی افتتاح شد؟
شیوه خاص پارک خودرو در تهران دهه سی
تصویر برج آزادی تهران؛ بیش از ۵۰ سال قبل
عکس: قدم زدن خانم چادری در اواخر دهه ۴۰ تهران
عکس بسیار قدیمی از چنار تنومند در امامزاده صالح(ع)
تفریح عجیب پولدارهای تهرانی + عکس
بلوار کشاورز در تهران قدیم
عکسی زیر خاکی از تهران قدیم
عکس‌های دیدنی از میدان ۸۰ ساله پایتخت
یک پمپ بنزین در تهران در ۵۶ سال قبل
تصاویری از زندگی ۶۰ سال پیش مردم تهران
برچسب منتخب
# مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
درگیری لفظی وزیر علوم و رئیس دانشگاه شهید بهشتی
زلزله شدید سواحل دریای خزر را لرزاند
بروجردی: تانیاهو در شب اول حمله با پوتین تماس گرفته بود
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
افشاگری یک داور لیگ برتری؛ گفتند بازی را در بیاوری وارد لیست بین‌المللی می‌شوی!
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
اعلام جرم علیه رئیس شورای عالی امنیت ملی!
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
سازمان ملل شرط فعال‌سازی اسنپ‌بک را اعلام کرد
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه، پنج‌شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۲ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۴۵ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۳۹ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۹۸ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۸۳ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۵ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۵ نظر)
tabnak.ir/005YlQ
tabnak.ir/005YlQ