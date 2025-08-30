۰۸/شهريور/۱۴۰۴
فرهنگی
»
عکس
چند عکس از قدیم ببینیم
زرافه در باغ وحش تهران، سال ۱۳۳۹
دو پسر در تهران، سال ۱۳۸۲
بستنی فروش و دو کودک در سال ۱۳۳۰
در حاشیه جاده چالوس در اوایل دهه هفتاد
تصویری از دانشگاه تهران در حال احداث، سال ۱۳۱۲
