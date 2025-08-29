En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اتهام باورنکردنی به ترامپ!

رئیس‌جمهور پرتغال، ترامپ را مأمور شوروی یا روسیه خواند.
کد خبر: ۱۳۲۵۲۶۳
| |
3 بازدید
اتهام باورنکردنی به ترامپ!
اشتراک گذاری
برچسب ها
رئیس جمهور پرتغال ترامپ روسیه پرتغال خبر فوری
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش روس‌ها به سخنان ترامپ
توئیت دیگو ژوتا که خبر از ازدواج خود داده بود!
واکنش ترامپ به اظهارات مدودف
هفته‌ای۳ میلیون پوند حقوق ستاره النصر
پرتقال صادراتی ۷ برابر ارزان‌تر از بازار داخلی!
روسیه: با تیم ترامپ در تماس نیستیم
افتخارات پرتغال قبل و بعد از رونالدو
مشاور ترامپ: اوکراین باید مرزهای جدید خود را بپذیرد
نبرد بزرگ پرتغال و اسپانیا در فینال لیگ ملت‌های اروپا
پیام رونالدو بعد از شب تاریخی مقابل ژرمن‌ها
واکنش کرملین به اظهارات ترامپ پس از تماس با پوتین
ستاره جوان لیورپول درگذشت
ترامپ برای مذاکرات صلح به ترکیه نمی‌رود
رئیس جمهور پرتغال به قرنطینه رفت
تماس‌های مکرر اعضای ستاد ترامپ با روسیه
رودخانه اژدهای آبی - پرتغال+عکس
رایزنی پوتین و ترامپ درباره ایران و اوکراین
دولت پرتغال سقوط کرد
پرتغال قهرمان بزرگ لیگ ملت‌های اروپا ۲۰۲۵ شد
واکنش رئیس‌جمهور پرتغال به تساوی مقابل ایران
برچسب منتخب
# مکانیزم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!
زمان آغاز سال تحصیلی رسما اعلام شد
زلزله شدید سواحل دریای خزر را لرزاند
درگیری لفظی وزیر علوم و رئیس دانشگاه شهید بهشتی
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی
بروجردی: تانیاهو در شب اول حمله با پوتین تماس گرفته بود
ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک
حرف آخر سخنگوی واخ درباره فعال شدن مکانیزم ماشه
نامه ماکرون به نتانیاهو: اسرائیل به شکست می‌رسد
افشاگری یک داور لیگ برتری؛ گفتند بازی را در بیاوری وارد لیست بین‌المللی می‌شوی!
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۲ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۴۵ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۳۹ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۸۳ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۵ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۵ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005YlD
tabnak.ir/005YlD