مارکو روبیو: آمریکا آماده مذاکره مستقیم با ایران است

وزیر امور خارجه آمریکا ضمن استقبال از تصمیم سه کشور اروپایی عضو برجام برای کلید زدن روند فعال‌سازی مکانیزم ماشه، ادعا کرد: «آمریکا همچنان آماده مذاکره مستقیم با ایران است.»

به گزارش تابناک، وزارت امور خارجه آمریکا شامگاه پنج‌شنبه با صدور بیانیه‌ای به نقل از «مارکو روبیو» وزیر خارجه این کشور اعلام کرد که ایالات متحده از اقدام سه کشور اروپایی برای آغاز روند بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران استقبال می‌کند.

در این بیانیه آمده است: «امروز، فرانسه، آلمان و بریتانیا روندی را ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران آغاز کردند. این متحدان اروپایی ما پرونده‌ای روشن از ادامه عدم پایبندی قابل توجه ایران به تعهدات هسته‌ای خود ارائه داده‌اند.»

بیانیه وزارت خارجه آمریکا افزوده است: «همان‌گونه که رئیس‌جمهور ترامپ در یادداشت امنیت ملی شماره ۲ دستور داده بود، ایالات متحده قدردان رهبری متحدان اروپایی در این مسیر است و طی هفته‌های آینده با آنان و سایر اعضای شورای امنیت همکاری خواهد کرد تا روند بازگرداندن تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی علیه ایران تکمیل شود.»

وزیر خارجه آمریکا در ادامه مدعی شد: «ایالات متحده همچنان آماده گفت‌وگوی مستقیم با ایران است تا در راستای یافتن راه‌حلی صلح‌آمیز و پایدار برای مسئله هسته‌ای ایران حرکت کنیم. بازگشت تحریم‌ها منافاتی با آمادگی ما برای دیپلماسی ندارد، بلکه آن را تقویت می‌کند.»

روبیو در پایان خطاب به مقامات ایران ادعا کرد: «از رهبران ایران می‌خواهم گام‌های فوری لازم را برای تضمین این‌که کشورشان هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت، بردارند؛ مسیر صلح را در پیش گیرند و برای آینده‌ای بهتر برای مردم ایران تلاش کنند.»

ادعای روبیو درحالی است که مقامات ایران و حتی مقامات آمریکایی دولت دوم «دونالد ترامپ» تأکید کرده‌اند که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است.

از طرفی، او درحالی از آمادگی آمریکا برای مذاکره با ایران سخن به میان میاورد که شخص ترامپ ضمن تمجید مکرر از جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ملت ایران، مذاکره با ایران را یک سیاست «فریب» توصیف کرده است.

مقامات ایران همواره تأکید کرده‌اند که به دنبال دیپلماسی هستند. در همین راستا، یکی از شروط اساسی تهران برای از سرگیری مذاکرات غیرمستقیم خود با واشنگتن، ارائه تضمینی مشخص برای عدم حمله دوباره به ایران در طول مذاکرات است.

اما، با توجه به تصمیم کشورهای غربی عضو برجام برای کلید زدن روند فعال‌سازی مکانیزم ماشه، مقامات ایران نیز تاکید کرده‌اند که پاسخ این کشور به بازگردانی تحریم‌ها «شدید» خواهد بود.