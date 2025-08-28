دانشجویان دانشگاه آزاد به محدودیت انتخاب واحد و اجبار به پرداخت شهریه زودهنگام گلایه دارند.

اعتراض دانشجویان به شرط تسویه کامل شهریه دانشگاه آزاد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در آستانه سال تحصیلی جدید زمان انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه‌ها آغاز شده است.

اما طبق برخی شواهد باید دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به صورت یکجا هزینه شهریه متغیر و ثابت را پرداخت کنند تا بتوانند انتخاب واحد کنند.

این موضوع باعث شده بسیاری از دانشجویان برای ثبت دروس مورد نیاز خود، تحت فشار مالی شدید قرار بگیرند.

از سوی دیگر دانشجویانی که دارای معدل بالا هستند می‌توانند تا ۲۴ واحد را انتخاب کنند؛ اما دانشگاه بیش از ۲۰ واحد درسی را به آنها ارائه نمی‌دهد.

دانشجویان معترض این اقدام را "سوءاستفاده آشکار مالی" و "نقض حقوق آموزشی" می‌دانند.