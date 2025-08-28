پیش بینی هوای امروز و فردا

به گزارش تابناک به نقل ازایمنا؛ صادق ضیائیان با اشاره به آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز در ساعات بعد از ظهر و شب در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب و غرب فارس، جنوب و جنوب غرب کرمان و بعضی نقاط هرمزگان، افزایش ابر و رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گاهی گردوخاک پیش بینی می‌شود.

وی افزود: طی دو روز آینده در استان‌های گیلان، مازندران و اردبیل و ارتفاعات البرز مرکزی و گلستان و شنبه تا دوشنبه در ارتفاعات شمالی البرز مرکزی در استان‌های مازندران و شرق گیلان، بارش پراکنده و احتمال رعد و برق پیش بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: در پنج روز آینده در نیمه شرقی کشور به ویژه در شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی و در سه روز آینده در بعضی نقاط جنوب غرب، جنوب، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز، در بعضی ساعات وزش باد شدید و گاهی خیزش گردوخاک پیش بینی می‌شود.