به گزارش تابناک به نقل از فارس، در اولین حراج سکه طلای سال جاری که امروز (پنجم شهریورماه) برگزار شد، هر قطعه سکه تمام بهارآزادی به طور میانگین با قیمت ۸۵ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان به فروش رسید. در این حراج که از سوی مرکز مبادله ایران برگزار شد، سکه‌های ضرب سال ۱۳۸۶ عرضه شد.

امروز سکه تا ۹۱ میلیون تومان بالا رفته بود.

در این حراج، میانگین قیمت ربع سکه بهار آزادی، ۲۵ میلیون و ۱۳۷ هزار تومان مشخص شد.

تخصیص نیم سکه تمام بهار آزادی با میانگین قیمت ۴۴ میلیون و ۲۰۷ هزار تومان صورت گرفت.

متقاضیان می‌توانند سکه‌های خود را از ۱۸ تا ۲۹ شهریورماه از شعب اعلامی بانک عامل دریافت کنند. دریافت سکه در این بازه‌زمانی تنها مستلزم پرداخت هزینه تحویل ۳۰ هزار تومانی برای هر قطعه سکه است.

متقاضیانی که در بازه زمانی ۳۰ شهریور تا ۷ مهرماه برای دریافت مراجعه کنند، ملزم به پرداخت هزینه انبارداری روزانه ۵۰ هزار تومانی به ازای هر قطعه سکه خواهند بود. این هزینه شامل تمامی روزهای هفته، حتی تعطیلات، می‌شود.

بر اساس ضوابط، عدم مراجعه به موقع برای دریافت سکه طی مهلت مقرر (۷ مهرماه) موجب فسخ معامله و عودت وجه پس از کسر کارمزدها خواهد شد. همچنین خریدار متخلف به مدت ۱۸۰ روز از شرکت در حراج‌های بعدی محروم می‌شود.

لازم به ذکر است که روزهای کاری، از شنبه تا چهارشنبه به غیر از تعطیلات رسمی است.