تداوم وزش‌ باد و خیزش گرد و خاک در تهران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران بهصورت آسمان صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر پیشبینی میشود که همراه با افزایش وزش باد خواهد بود.
احتمال کاهش کیفیت هوا در بخشهای جنوبی و غربی تهران
همچنین، طی این مدت در برخی ساعات بهویژه در ساعات عصر و شب، در بخشهای جنوبی و غربی استان احتمال وزش باد نسبتا شدید تا شدید وجود دارد که گاهی با خیزش گرد و خاک محلی یا انتقال گرد و خاک از استانهای همجوار همراه خواهد بود. این شرایط ممکن است منجر به کاهش کیفیت هوا یا کاهش دید موقت شود.
پیشبینی بارش برای ارتفاعات تهران
در ارتفاعات استان، بهویژه ارتفاعات شرقی در ساعات بعدازظهر افزایش ابر و گاهی بارش پراکنده دور از انتظار نخواهد بود.
آسمان تهران فردا (۶ شهریورماه) صاف و وزش باد گاهی افزایش باد با حداقل دمای ۲۵ و حداکثر دمای ۳۶ درجه سانتیگراد و طی جمعه (۷ شهریورماه) صاف و وزش باد گاهی افزایش باد با حداقل دمای ۲۵ و حداکثر دمای ۳۶ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
صحت پیشبینی هواشناسی در بازه زمانی یک هفته ۸۰ درصد است.
