نمایش جدید ترامپ: پوتین رو تهدید می‌کنم

رئیس جمهور آمریکا می‌گوید در صورتی که همتای روسیه‌ای وی با توافق آتش‌بس در جنگ اوکراین موافقت نکند، آماده است تا تحریم‌های اقتصادی را علیه مسکو اعمال کند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از آمادگی واشنگتن برای اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه در صورت عدم موافقت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور با توافق آتش‌بس در جنگ اوکراین، خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا پوتین در صورت عدم موافقت با آتش‌بس با عواقبی روبه‌رو خواهد شد، گفت: آنچه در ذهن دارم، خیلی خیلی جدی است اما دوست دارم موضوع حل و فصل شود.

وی افزود: ما تحریم‌های اقتصادی داریم. درباره جنگ اقتصادی حرف می‌زنم چون قرار نیست وارد یک جنگ جهانی بشویم.

رئیس جمهور آمریکا در تازه‌ترین تلاش خود برای پایان بخشیدن به جنگ بیش از سه ساله روسیه و اوکراین که البته تاکنون بی‌نتیجه مانده، از اعمال تحریم اقتصادی علیه پوتین خودداری کرده است. ترامپ به‌دنبال تدارک دیداری دوجانبه بین پوتین و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین است.

ترامپ در جلسه کابینه کاخ سفید اضافه کرد: جنگ جهانی نه، بلکه جنگی اقتصادی در کار خواهد بود. جنگ اقتصادی ناخوشایند است و برای روسیه ناخوشایند خواهد بود و علاقه‌ای به آن ندارم. زلنسکی هم به یک اندازه مقصر است.

به‌رغم پیشرفت کُند مذاکرات دیپلماتیک، آمریکا و مقامات اروپایی در حال رایزنی درباره ضمانت‌های امنیتی احتمالی هستند که ممکن است پس از دستیابی به توافق فرضی، واشنگتن آنها (ضمانت‌ها) را برای کی‌یف فراهم آورد که از جمله آنها می‌توان به حمایت هوایی یا همکاری اطلاعاتی اشاره کرد.

ترامپ از دیرباز از ابزار اقتصادی به عنوان اهرمی برای تحت فشار قرار دادن کشورهای درگیر جنگ استفاده کرده و در این راستا آماده است تا تعرفه اضافی ۲۵ درصدی را علیه صادرات هند به آمریکا بر سر خریداری نفت مسکو توسط دهلی‌نو اعمال کند.

هند یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان نفت روسیه است. ترامپ دیروز گفت که آماده است تا «از سازوکار تعرفه‌ای بسیار قدرتمندی استفاده کند که هم برای روسیه و هم اوکراین، بسیار هزینه‌بر خواهد بود.
 

درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
