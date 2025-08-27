En
پیام علی‌اف به ایران: زنگزور، تهدید امنیتی نیست

علی‌اف افزود: اگر چنین چیزی را می‌خواستیم در نوامبر سال 2020 به آسانی قادر بودیم و یا در 5 سال گذشته ‌این کار را بکنیم. مسافت تنها 40 کیلومتر است و از ناحیه نظامی به سرعت می‌شد آن را به کنترل درآورد، اما چنین کاری را نکردیم زیرا کشوری تجاوزگر نیستیم، بلکه کشوری آزادی‌بخش هستیم.
 الهام علی‌اف، رئیس جمهوری آذربایجان گفت موضع مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران واضح است و آن این‌که «کریدور زنگزور تهدیدی علیه ایران تشکیل نمی‌دهد». 

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ علی‌اف افزود: هر آنچه در برخی رسانه‌ها یا وب‌سایت‌ها گفته شده مبنی بر این‌که جمهوری آذربایجان برای اشغال زنگزور یا قطع ارتباط مرزهای زمینی بین ایران و ارمنستان طرح‌ریزی می‌کند، افترای محض است. چنین قصدی نداشته‌ایم و اگر چنین چیزی را می‌خواستیم در نوامبر سال 2020 به آسانی قادر بودیم و یا در 5 سال گذشته ‌این کار را بکنیم. مسافت تنها 40 کیلومتر است و از ناحیه نظامی به سرعت می‌شد آن را به کنترل درآورد، اما چنین کاری را نکردیم زیرا کشوری تجاوزگر نیستیم، بلکه کشوری آزادی‌بخش هستیم.  

رئیس جمهوری آذربایجان در ادامه بیان کرد: جنگ ما جنگ آزادی‌بخش بر روی خاک آذربایجان بود، جنگی برای بازگرداندن عدالت و نه تجاوز به دیگران و از این رو چنین ادعاهایی مبنی بر قطع مرز ایران و ارمنستان بی‌اساس است.
 

علی اف زنگزور کریدور زنگزور مرز ارمنستان ارمنستان ایران تهدید خبر فوری
