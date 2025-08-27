En
ویتکاف: دیدار پوتین و زلنسکی محتمل است

فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در غرب آسیا می‌گوید که واشنگتن دیدار دوجانبه بین روسای جمهور روسیه و اوکراین را محتمل می‌داند.
کد خبر: ۱۳۲۴۹۴۴
ویتکاف: دیدار پوتین و زلنسکی محتمل است

استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در غرب آسیا از محتمل بودن برگزاری دیدار دوجانبه بین ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی، روسای جمهور روسیه و اوکراین خبر داد.

 به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ ویتکاف به فاکس‌نیوز گفت: تصور می‌کنم که احتمالا کار به دیداری دوجانبه خواهد رسید.

وی افزود: نظر شخصی‌ام این است که حضور (دونالد ترامپ) رئیس جمهوری برای تمام کردن معامله، بر سر مز مذاکره ضروری خواهد بود.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه ۲۲ آگوست گفت که هیچ دیداری بین پوتین و زلنسکی برنامه‌ریزی‌ نشده است. وی اضافه کرد که پوتین در صورتی که دستور کاری مشخص ارائه شود، برای چنین دیداری آمادگی دارد.

