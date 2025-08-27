En
محدودیت ترافیکی در محورهای مواصلاتی از ۵ تا ۱۱ شهریور

رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در محورهای مواصلاتی کشور از ۵ تا ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۴ خبر داد و جزئیات آن را تشریح کرد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سرهنگ احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های مواصلاتی کشور از ۵ تا ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد: تردد موتورسیکلت‌ها از ساعت ۰۷:۰۰ روز چهارشنبه ۵ شهریور تا ساعت ۰۶:۰۰ روز سه‌شنبه ۱۱ شهریور در محور‌های کرج-چالوس، هراز، فیروزکوه و همچنین محور‌های مشهد-سبزوار، مشهد-تربت‌حیدریه و مشهد-قوچان و بالعکس ممنوع است.

محدودیت‌های ترافیکی در محور کرج-چالوس

به گفته رئیس پلیس راه راهور فراجا، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج-چالوس همچنان ممنوع است.

وی افزود: روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه ۵ و ۶ شهریور، از ساعت ۱۱:۰۰ مرزن‌آباد به سمت تهران یک‌طرفه و از ساعت ۱۴:۰۰ از پل زنگوله تا انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس یک‌طرفه می‌شود. این طرح تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه دارد. روز‌های جمعه، شنبه و یکشنبه ۷، ۸ و ۹ شهریور، در صورت افزایش ترافیک، به تشخیص مأموران پلیس راه، محدودیت‌های یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت اجرا خواهد شد.

وی بیان داشت: روز دوشنبه ۱۰ شهریور، از ساعت ۱۱:۰۰ در آزادراه تهران-شمال به سمت چالوس محدودیت برقرار می‌شود و از ساعت ۱۲:۰۰ پل زنگوله به سمت چالوس مسدود خواهد شد. همچنین از ساعت ۱۴:۰۰ مرزن‌آباد به سمت تهران یک‌طرفه می‌شود. این طرح تا ساعت ۲۳:۰۰ ادامه دارد.

محدودیت‌های ترافیکی در محور هراز

رئیس پلیس راه راهور فراجا، بیان داشت: تردد کلیه تریلر‌ها همچنان ممنوع است. تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها (به‌جز حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه ۵ شهریور و همچنین از ساعت ۰۶:۰۰ تا ۲۴:۰۰ در روز‌های پنجشنبه تا دوشنبه (۶ تا ۱۰ شهریور) ممنوع خواهد بود.

وی افزود: در صورت افزایش ترافیک، از روز پنجشنبه ۶ شهریور تا سه‌شنبه ۱۱ شهریور، به تشخیص مأموران پلیس راه، محدودیت‌های یک‌طرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اعمال می‌شود.

محدودیت‌های ترافیکی در محور تهران-فیروزکوه-قائم‌شهر

کرمی اسد گفت: در صورت پرحجم بودن ترافیک، تردد انواع تریلر‌ها (به‌جز حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز جمعه ۷ شهریور در مسیر جنوب به شمال و از ساعت ۰۶:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز دوشنبه ۱۰ شهریور در مسیر شمال به جنوب ممنوع است.

محدودیت‌های ترافیکی در محور فشم

وی یادآور شد: روز‌های جمعه و دوشنبه ۷ و ۱۰ شهریور، از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰، محور از پل حاجی‌آباد تا ابتدای پیچ آریانا به‌صورت یک‌طرفه به سمت خروجی فشم خواهد بود.

محدودیت‌های ترافیکی در محور قدیم رشت-قزوین و بالعکس

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: تردد انواع تریلر‌ها و کامیون‌ها (به‌جز حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز پنجشنبه ۶ شهریور و از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز دوشنبه ۱۰ شهریور ممنوع خواهد بود.

محدودیت‌های ترافیکی در محور آستارا-اردبیل و بالعکس

وی افزود: در این محور نیز تردد انواع تریلر‌ها و کامیون‌ها (به‌جز حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز پنجشنبه ۶ شهریور و از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز دوشنبه ۱۰ شهریور ممنوع است.

سرهنگ کرمی‌اسد در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات رانندگی، توصیه کرد رانندگان پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط جوی مطلع شوند، وسایل نقلیه خود را از نظر فنی بررسی کنند، زمان حرکت را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که در ساعات اوج بار ترافیک قرار نگیرند و حتماً فاصله طولی مناسب و سرعت مطمئنه را رعایت کنند تا سفری ایمن برای خود و سایر کاربران جاده فراهم آورند.

