بعد از اظهارات «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره بازگشت اولین تیم از بازرسان آژانس به ایران، اکنون ادعاهایی درباره مکانهای مورد بازرسی مطرح میشود.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ خبرگزاری «آسوشیتدپرس» بامداد چهارشنبه به نقل از یک دیپلمات نزدیک به آژانس اتمی گزارش داد که احتمالا فقط از تأسیسات هستهای ایران که مورد حمله قرار نگرفتند بازرسی خواهد شد.
این دیپلمات که نامش فاش نشد، به آسوشیتدپرس گفت: «اگرچه توافقی درمورد سطح دسترسی بین آژانس و ایران نهایی نشده، اما انتظار میرود که به دست آید. بازرسیها در حال حاضر فقط مربوط به تأسیسات هستهای است که تحت تأثیر حملات آمریکا و اسرائیل قرار نگرفتهاند».
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید