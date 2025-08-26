نامزد کنگره آمریکا به قرآن اهانت کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ والنتینا گومز نامزد جمهوریخواه انتخابات کنگره آمریکا از تگزاس در اقدامی نفرت افکنانه، ویدیویی از خود در شبکه ایکس منتشر کرد که طی آن، قرآن را آتش میزند.
وی در هنگام آتش زدن کتاب مقدس مسلمانان، وعده داد که در صورت کسب رای در انتخابات کنگره آمریکا، به حضور اسلام در تگزاس پایان خواهد داد.
این فرد اسلامستیز که سابقه حمایت از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را نیز در کارنامه فعالیتهای سیاسی خود دارد، مدعی شد که مسلمانان دنبال تصرف کشورهای مسیحی هستند.
این نامزد کنگره آمریکا از بینندگان این ویدئو نفرتبرانگیز خواست تا به او برای پیروزی در انتخابات کنگره کمک کنند.
اقدام این سیاستمدار راستگرای افراطی آمریکا با محکومیت شدید رهبران سیاسی، گروههای مذهبی و کاربران شبکههای اجتماعی همراه شد و نگرانیها درباره گسترش نفرتپراکنی و تعصب دینی در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا در سال ۲۰۲۶ را افزایش داده است.
گومز در گذشته نیز از اقدامات نفرت پراکنانه برای کسب شهرت استفاده کرده بود. وی در دسامبر سال ۲۰۲۴، در اقدامی نمایشی در نیویورک، به یک آدمک، به عنوان نمادی از مهاجران، تیراندازی کرد و اعدام علنی مهاجرانی را خواستار شد که به ارتکاب جرایم خشونتآمیز متهم هستند. بعدها، این ویدیو حذف و حساب اینستاگرام گومز مسدود شد.
با وجود این اقدامات جنجالی، گومز در انتخابات پیشین شکست خورد و در رقابت درونحزبی جمهوریخواهان تنها ۷.۴ درصد آرا را کسب کرد و ششم شد.
وی در سال ۲۰۲۴ برای سمت وزیر امور ایالتی میسوری نامزد شد و از آن زمان، سعی کرده با اقدامات افراطی نفرت پراکنانه، توجه افکار عمومی را به سمت خود جلب کند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید