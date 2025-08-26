En
جزئیات مسمومیت ۱۸ زن در یک استخر

انتشار گاز کلر در یکی از استخرهای زنانه مشهد موجب مسمومیت ۱۸ نفر شد.
کد خبر: ۱۳۲۴۸۳۲
| |
594 بازدید
جزئیات مسمومیت ۱۸ زن در یک استخر

انتشار گاز کلر در یکی از استخر‌های زنانه مشهد موجب مسمومیت ۱۸ نفر شد و مصدومان با اتوبوس‌آمبولانس اورژانس تهران به بیمارستان منتقل شدند.

به گزاش تابناک به نقل از مهر؛  ۳۱ مرداد مرکز ارتباطات ۱۱۵ مشهد، اعلام کرد که در پی انتشار گاز کلر در یکی از استخر‌های زنانه، تعدادی از بانوان دچار مسمومیت شدند. با توجه به استقرار اتوبوس‌آمبولانس اورژانس استان تهران در نزدیکی محل حادثه، نیرو‌های اورژانس بلافاصله در صحنه حاضر شده و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، ۱۸ نفر از حادثه‌دیدگان را برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل کردند.

گفتنی است کارشناسان اورژانس استان تهران از روز چهارشنبه با اعزام دو دستگاه اتوبوس‌آمبولانس و پنج دستگاه آمبولانس در اطراف حرم مطهر رضوی مستقر شده بودند تا در کنار همکاران خدوم اورژانس مشهد، در سریع‌ترین زمان ممکن خدمات فوریتی را به زائران و مجاوران ارائه دهند.

طبق پیگیری خبرنگار مصدومان به بیمارستان منتقل شدند و بعد از انجام اقدامات درمانی مرخص شدند.

برچسب ها
مسمومیت استخر گاز کلر
