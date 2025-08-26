اعلام وضعیت تابش پرتو فرابنفش طی دو روز آینده

خروجی مدل TUV نشان میدهد که در ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه روز چهارشنبه (۵ شهریور) مقدار شاخص پرتو فرابنفش برای تمام استانهای کشور در محدوده کوچکتر از ۲ قرار خواهد گرفت. در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه در سیستان و بلوچستان، کرمان، نیمه شرقی خراسان جنوبی، خراسان رضوی (به جز غرب استان)، جنوب یزد و شرق فارس مقدار این شاخص در محدوده ۷ تا ۱۱ و در سایر استانها در محدوده ۵ تا ۷ قرار خواهد گرفت همچنین در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، نیمه شمالی اردبیل، گیلان، سواحل مازندران، غرب استانهای کردستان و لرستان، کرمانشاه (به جز شرق استان)، ایلام و خوزستان مقادیر شاخص بین ۲ تا ۵ پیشبینی میشود.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه مقدار شاخص پرتو فرابنفش در استانهای چهارمحال و بختیاری، نیمه شرقی کهگیلویه و بویراحمد، نیمه شرقی فارس، غرب کرمان و جنوب استانهای یزد و اصفهان شاخص به بیش از ۱۱ خواهد رسید. در سایر استانها مقدار شاخص در محدوده ۷ تا ۱۱ و در سواحل گیلان و مازندران مقادیر بین ۲ تا ۵ پیشبینی میشود.
در ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه مقدار شاخص نسبت به ساعات قبل کاهش خواهد یافت و در بیشتر استانها در محدوده ۲ تا ۵ و در برخی نواحی پراکنده در جنوب شرقی سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان در محدوده کوچکتر از ۲ قرار خواهد گرفت.
مقدار پرتو فرابنفش طی پنجشنبه
بر اساس پیشبینی صورت گرفته، در ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه روز پنجشنبه ۶ شهریور مقدار شاخص پرتو فرابنفش برای تمام مناطق کشور کوچکتر از ۲ خواهد بود. شاخص پرتو فرابنفش در ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه در استانهای شرقی کشور همراه با شرق و شمال هرمزگان، نیمه جنوبی یزد و شرق فارس در محدوده ۷ تا ۱۱ و در سایر استانها در محدوده ۵ تا ۷ قرار خواهند گرفت همچنین در نیمه شمالی اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی، گیلان، سواحل مازندران، غرب استانهای کردستان و لرستان، نیمه غربی استانهای کرمانشاه و خوزستان و ایلام مقادیر بین ۲ تا ۵ خواهد بود.
مقدار شاخص پرتو فرابنفش در ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه افزایش خواهد یافت و در چهارمحال و بختیاری، شرق لرستان، نیمه شرقی کهگیلویه و بویراحمد، نیمه جنوبی یزد، نیمه شمالی فارس، جنوب و غرب اصفهان، غرب کرمان و نواحی مرکزی سیستان و بلوچستان در محدوده بزرگتر از ۱۱ پیش بینی میشود. در سایر استانهای کشور مقادیر شاخص بین ۷ تا ۱۱ ثبت خواهد شد.
در ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه مقدار این شاخص کاهش خواهد یافت و در تمام استانهای کشور مقادیر شاخص بین ۲ تا ۵ پیشبینی میشود.
این گزارش با اهداف پژوهشی به صورت روزانه (بهجز روزهای تعطیل) توسط پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور تهیه و تولید میشود. علاقهمندان میتوانند جهت دریافت آخرین نسخه بهروزرسانی آن به تارنمای این پژوهشگاه به نشانی https://www.rimas.ac.ir مراجعه کنند.
شاخص فرابنفش بر اساس استانداردهای بینالمللی در ۱۱ طبقه دستهبندی میشود. مقادیر بین صفر تا ۳ در محدوده ایمن یا «سبز» قرار دارند و قرار گرفتن در معرض تابش در این بازه، حتی برای تولید ویتامین D نیز مفید است، اما از عدد ۴ به بالا، توصیه میشود افراد از کرم ضدآفتاب، عینک آفتابی و کلاه لبهدار استفاده کنند. شاخصهای ۶ و ۷ تابشی شدید را نشان میدهند که میتواند موجب آفتابسوختگی و آسیب پوستی شود و از شاخص ۸ به بالا خطرات جدی برای سلامت انسان به همراه دارد و عدد ۱۱ نیز خطرناکترین میزان برای سلامت انسان است.
