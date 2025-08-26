خروج بدون ضابطه دو عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال/ ورود غیرقانونی ممبینی به جلسات؟

مدتی است که حسین زرگر و حسین نیرویار، دو عضو رسمی کمیته داوران به جلسات این کمیته دعوت نمی‌شوند و علت این موضوع نیز مشخص نیست.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، وضعیت داوری فوتبال کشور چندان شرایط جالبی ندارد. انتقادها از عملکرد داوران فصل گذشته به اوج رسید و در شروع لیگ این فصل هم به نظر می‌رسد هنوز ایرادهایی در خصوص داوران مطرح است. در این بین اما نکته جالب توجه این است که جلسات کمیته داوران بدون حضور تمامی اعضا برگزار می‌شود و دو عضو دارای ابلاغ در جلسات حضور ندارند.

اسماعیل صفیری، سرپرست کمیته داوران فدراسیون فوتبال است که علی خسروی، حسین زرگر، علی جوادی و حسین نیرویار عضو کمیته داوران هستند. علی جوادی که مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران است و حتی حضورش در میان اعضای کمیته داوران بحث برانگیز بود، اما در خصوص دو عضو دیگر که حسین زرگر و حسین نیرویار باشند، گفته شده که در جلسات اخیر کمیته داوران دعوت نشده‌اند.

دو عضو کمیته داوران در شرایطی در جلسات غایب هستند که ابلاغیه دارند، اما عدم دعوت‌شان در سکوت و بدون ضابطه رقم خورده است. نکته جالب توجه اینکه در غیاب زرگر و نیرویار، جلسات کمیته داوران با حضور صفیری و خسروی برگزار می‌شود و گفته شده هدایت ممبینی هم در جلسات شرکت می‌کند. البته حضور ممبینی به صورت رسمی به تأیید نرسیده، اما اگر چنین چیزی صحت داشه باشد، دارای ایراد قانونی است. به این دلیل که دبیرکل فدراسیون فوتبال نمی‌تواند عضو کمیته‌های فدراسیون باشد.

حالا در این بین و با داوری‌های نیم‌بند، جلسات کمیته داوران هم با شرایط خوبی پیش نمی‌رود و مهم‌تر از همه اینکه علت خروج دو عضو کمیته داوران مشخص نیست. اگر این دو عضو مشکلی داشته‌اند، فدراسیون فوتبال باید در این خصوص شفاف‌سازی کند و اگر مشکلی وجود نداشته، درباره علت چرایی خروج آنها باید توضیح داده شود یا برای نفرات جایگزین آنها ابلاغ زده شود. این در شرایطی است که اگر حضور ممبینی هم در جلسات قطعی باشد، فضای داوری وارد حواشی جدیدی خواهد شد.