بورس همچنان می‌ریزد

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با ریزش ۲۲ هزار واحدی به ۲ میلیون و ۴۱۶ هزار واحد رسید.
بورس همچنان می‌ریزد

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با ریزش ۲۲ هزار واحدی به ۲ میلیون و ۴۱۶ هزار واحد رسید.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
6
پاسخ
از زمستان 1402 که فرزین سود بانکی را به 30 درصد رساند و نرخ بهره و نرخ اوراق و سود صندوقهای درآمد ثابت به 35% رسیده، تولید کشور فلج شده. وقتی سود تضمین شده بدون زحمت از سود سرمایه گذاری تضمین نشده پرریسک مثل بورس و تولید بیشتر است، یعنی نرخ بهره بالاست. یعنی تولید صرفه نداره و بهتره تولیدکننده کارخانه را تعطیل و در صندوق درآمد ثابت بگذارد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
ثمره این کار کنترل قیمت دلار در کوتاه مدت و رشد شدید اون در آینده خواهد بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
همین نرخ بهره بالا عامل رشد نقدینگی و تورم است. اگر می خواهید تورم کاهش یابد باید نرخ بهره کاهش یابد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
فقط به زور فنر دلار را فشرده می کنند تا کی باشد که در برود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
1
پاسخ
بدلیل افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزد و رشد هزینه های تولید، حاشیه سود شرکتها کاهش یافته و برخی مثل ذوب آهن زیانده شدند. قیمت گذاری دستوری و تعیین تعرفه دستوری صادرات و موانع مختلف تولید باید برطرف شود تا حاشیه سود شرکت ها بیشتر شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
2
پاسخ
سال 1404 سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده است. مسوولین کشور بیایند توضیح دهند که در جهت شعار امسال چه کاری در جهت سرمایه گذاری برای تولید انجام داده اند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
1
پاسخ
P/E صندوق درآمد ثابت 3 است و P/E متوسط بورس 10 است. معلوم است که پولها از بورس خارج و به سمت صندوق های درآمد ثابت می رود. حاشیه سود شرکت ها باید افزایش یابد که به خاطر قیمت گذاری دستوری و افزایش هزینه های تولید و ناترازی ها کاهش یافته.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
پی به ئی متوسط الان 5 شده. بسیاری از سهم ها الان پی به ئی زیر 3 دارن.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
ای پی اس شرکتها آن طور که باید و شاید خیلی رشد نداشته و در مواردی کم شده و حتی برخی منفی شده است که به دلیل افزایش هزینه های تولید، ناترازی و قیمت گذاری دستوری است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
1
پاسخ
بهتره صندوق توسعه ملی 100 همت سهام بخرد. اگر یک دهم پولی که بانک مرکزی در بانک آینده و بانکهای ورشکسته هدر داد، وارد بورس می کرد، هم بورس سبز می شد و هم اصل پول و سودش محفوظ بود.
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

