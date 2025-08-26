بازار سکه در حالی وارد روز سه‌شنبه، ۴ شهریورماه شد که سکه در کانال ۸۷ میلیون تومان قرار گرفته است.

به گزارش تابناک؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد سکه امامی امروز در بازار با قیمت ۸۷ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان دیده می‌شود که افزایش یک میلیون تومانی قیمت را در طول ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد.

قیمت هر قطعه سکه‌بهار آزادی نیز با افزایش ۶۰۰ هزار تومانی، ۷۸ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان شده است. نیم‌سکه اما ۴۵ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان قیمت پیدا کرده که ۶۱۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

ربع‌سکه هم ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمت خورده که از افزایش ۳۰۰ هزار تومانی قیمت برخوردار بوده است. از سوی دیگر، سکه گرمی در بازار به قیمت ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دیده می‌شود که ۳۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

