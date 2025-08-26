والیبال ایران، حریف لهستان را هم در هم کوبید

در آخرین روز مرحله مقدماتی بیستوسومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر 21 سال جهان امروز (سهشنبه چهارم شهریور) تیم جوانان ایران که در چهار دیدار قبلی خود موفق به شکست قزاقستان، پورتوریکو، کرهجنوبی و کانادا شده بود، از ساعت 6:30 صبح مصاف لهستان رفت و 3 بر یک این تیم را شکست داد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، شاگردان غلامرضا مومنی مقدم در ست نخست این دیدار 25 بر 18 به پیروزی رسیدند اما در ست دوم نتیجه را 25 بر 19 به حریف خود واگذار کردند تا دو تیم در ست شماری یک - یک برابر شوند.
در ست سوم تیم ایران بار دیگر اقتدار خود را در بازی به رخ حریف کشید و 25 بر 17 به پیروزی رسید تا تنها یک گام تا شکست لهستان و صدرنشینی در گروه خود فاصله داشته باشد.
ملیپوشان جوان والیبال ایران در ست چهارم نیز 25 بر 19 فاتح میدان شدند تا با پنج برد متوالی و کسب 14 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه دوم مسابقات راهی مرحله پلی آف شوند.
سید متین حسینی با کسب 17 پوئن، عنوان امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران و لهستان را به دست آورد. پویا آریاخواه نیز 14 امتیاز برای تیم ایران به دست آورد.
تیم ملی جوانان ایران روز چهارشنبه 5 شهریور در مرحله حذفی این دیدارها به مصاف تیم چهارم گروه D میرود. حریف ملی پوشان جوان کشورمان در پایان مرحله مقدماتی مشخص خواهد شد.
