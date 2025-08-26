En
اعلام جرم داستانی علیه اهانت کننده به فردوسی

قوه قضاییه اعلام کرد: پس از انتشار برنامه یک فعال فضای مجازی که موجب توهین به فردوسی و جریحه‌دار شدن عفت عمومی شد، دادستانی تهران علیه فرد مورد اشاره اعلام جرم کرد.
به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، از روز گذشته انتشار یک قطعه از برنامه‌ای که در بستر فضای مجازی پخش شد، انتقادهای بسیاری را به همراه داشت.

انتشار این برنامه در بستر فضای مجازی که با صحبت‌های خلاف عفت عمومی مجری برنامه در مورد فردوسی از مفاخر ادبیات و شعر ایران همراه بود، اعلام جرم دادستانی تهران علیه وی را به همراه داشته است.

با تشکیل پرونده برای این فعال فضای مجازی دادستانی تهران تحقیقات بر روی پرونده را آغاز کرد.
 

اعلام جرم فردوسی فضای مجازی خبر فوری توهین به فردوسی
سلطان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
1
8
پاسخ
وقتی یک آدم بیسواد مجری بشه همینه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
3
15
پاسخ
بالاخره نباید به هم ننه قمری اجازه داد بر علیه شخصیت ها یا ملیت ها و... چه به شوخی و چه جدی انهم فقط برای دیده شدن و اصطلاحا لایک خوردن طنز درست کند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
0
پاسخ
آزادی بیان!
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

