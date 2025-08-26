اعلام جرم داستانی علیه اهانت کننده به فردوسی

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، از روز گذشته انتشار یک قطعه از برنامهای که در بستر فضای مجازی پخش شد، انتقادهای بسیاری را به همراه داشت.
انتشار این برنامه در بستر فضای مجازی که با صحبتهای خلاف عفت عمومی مجری برنامه در مورد فردوسی از مفاخر ادبیات و شعر ایران همراه بود، اعلام جرم دادستانی تهران علیه وی را به همراه داشته است.
با تشکیل پرونده برای این فعال فضای مجازی دادستانی تهران تحقیقات بر روی پرونده را آغاز کرد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.