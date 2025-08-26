آخرین اخبار از وضعیت آب و هوای کشور

طی سه روز آینده در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در برخی نقاط جنوب استان سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب کرمان، ارتفاعات هرمزگان، برخی نقاط در جنوب و شرق فارس، رشد ابر، رگبار باران، گاهی با رعدوبرق و وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد با خیزش گردوخاک پیش بینی می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ امروز در غرب سواحل دریای خزر و از چهارشنبه تا جمعه در استان‌های ساحلی دریای خزر در بعضی ساعات بارش باران و به‌تدریج کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.

در پنج روز آینده در نیمه شرقی کشور به ویژه در شمال سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی وزش باد شدید و گردوخاک و برخی نقاط واقع در مرکز کشور دامنه‌های جنوبی البرز، غرب و جنوب غرب به ویژه در ساعات بعد از ظهر وزش باد شدید و در مناطق مستعد پدیده گردوخاک و کاهشی کیفیت هوا پیش بینی می شود.

از سه شنبه تا پنجشنبه دریای عمان، تنگه هرمز، شرق خلیج فارس و از چهارشنبه تا جمعه دریای خزر مواج و متلاطم است.

امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و از بعد از ظهر افزایش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۵ و کمینه دمای آن به ۲۶ درجه سانتی گراد خواهد رسید.