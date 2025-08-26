En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آخرین اخبار از وضعیت آب و هوای کشور

سازمان هواشناسی اعلام‌کرد: طی پنج روز آینده در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار و آسمان صاف پیش بینی می‌شود.
کد خبر: ۱۳۲۴۷۲۸
| |
541 بازدید
آخرین اخبار از وضعیت آب و هوای کشور

 طی سه روز آینده در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در برخی نقاط جنوب استان سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب کرمان، ارتفاعات هرمزگان، برخی نقاط در جنوب و شرق فارس، رشد ابر، رگبار باران، گاهی با رعدوبرق و وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد با خیزش گردوخاک پیش بینی می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ امروز در غرب سواحل دریای خزر و از چهارشنبه تا جمعه در استان‌های ساحلی دریای خزر در بعضی ساعات بارش باران و به‌تدریج کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.

در پنج روز آینده در نیمه شرقی کشور به ویژه در شمال سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی وزش باد شدید و گردوخاک و برخی نقاط واقع در مرکز کشور دامنه‌های جنوبی البرز، غرب و جنوب غرب به ویژه در ساعات بعد از ظهر وزش باد شدید و در مناطق مستعد پدیده گردوخاک و کاهشی کیفیت هوا پیش بینی می شود.

از سه شنبه تا پنجشنبه دریای عمان، تنگه هرمز، شرق خلیج فارس و از چهارشنبه تا جمعه دریای خزر مواج و متلاطم است.

امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و از بعد از ظهر افزایش باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۵ و کمینه دمای آن به ۲۶ درجه سانتی گراد خواهد رسید. 

اشتراک گذاری
برچسب ها
آب و هوا هواشناسی وضعیت جو خبر فوری وضعیت آب و هوا
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار هواشناسی: بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید
صدور هشدار نارنجی برای ۴ استان
هشدار هواشناسی برای این استان ها
هشدار: آخر هفته‌ای داغ در انتظار ایرانیان
بارش برف و باران در ۱۶ استان طی امروز
تناقض آمارها در شاخص آلودگی هوای تهران
تهران از فردا گرم می‌شود
مدارس این شهرها غیرحضوری شد / مدارس تهران فردا تعطیل می‌شود؟
رگبار، رعدوبرق و باد شدید مهمان این استان هاست
کاهش ۴ تا ۸ درجه‌ای دمای هوا در برخی مناطق کشور
امروز در کدام نقاط کشور باران می‌بارد؟
هوا از امروز خنک می‌شود
تهران گرم می‌شود
تداوم بارش‌های تابستانه در هفته جاری
سامانه جدید بارشی از پنجشنبه در تهران
اعلام پیش‌بینی هوای تهران طی پنج روز آینده
هشدار نارنجی برای این استان‌ها
تداوم بارش باران و باد شدید در کشور
بارش پراکنده در 11 استان کشور
پیش بینی برای هوای نوروز
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
پیام تبریک فرمانده کل سپاه به پزشکان ایرانی
چین مطمئن‌ترین شریک برای بازسازی زیرساخت‌های موشکی و هوایی ایران است/ پکن «سیاست مهار ایران» را به شکست می‌کشاند
بازیگر کودک سریال «تولدی دیگر» ۳۵ ساله شد + عکس
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۱۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۱۳ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۲ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۷ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۵ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۴ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۳ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۰ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
مجری صداوسیما به خاطر آرایش کنار گذاشته شد؟!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005Yca
tabnak.ir/005Yca