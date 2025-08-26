محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سهشنبه) در نطق پیش از دستور خود، با تبریک فرا رسیدن ماه ربیعالاول، گفت: عزاداریهای پرشور و انسانساز دو ماه محرم و صفر و مشارکت باشکوه در پیاده روی اربعین بار دیگر پیوند تاریخی ملت شریف ایران با راه و منطق سید الشهدا (ع) و محبت عمیق ملت به خاندان اهل بیت (ع) را آشکار ساخت. ما ملت امام حسینیم و تا همیشه حسینی خواهیم ماند. انشاالله.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی با اشاره به فرا رسیدن هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و شهید رئیسی و عموم شهدای خدمتگزار ملت در دولت، گفت: تقدیر چندباره رهبر حکیم انقلاب از کمال اتحاد و همدلی میان قوا و تاکید ایشان بر حفظ اتحاد مقدس موجود در کشور مهر تایید دیگری بر همکاری نزدیک مجلس دوازدهم و دولت برای رفع مشکلات کشور بود؛ حفظ و تقویت اتحاد میان دولت و ملت و اتحاد میان مسئولین نظام توصیه قطعی و صریح ایشان به همه ماست.
باید پشتیبان دولت باشیم
رئیس مجلس بیان کرد: هر یک از ما، اگر منافع ایران عزیزتر از جان و منافع اسلام و انقلاب را بر منافع شخصی و جناحی خود ترجیح میدهیم، باید پشتیبان دولت باشیم و از صمیم قلب، موفقیت آن را موفقیت خود بدانیم.
قالیباف اضافه کرد: قدردان تلاشهای رئیسجمهور پرکار و پیگیر جناب آقای دکتر پزشکیان هستیم و از تمام ظرفیتهای نهادی و اجتماعی مجلس برای کمک به دولت جهت حل مشکلات مردم و عمل به وظایف خطیر خود استفاده خواهیم کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، گفت: بر همگان روشن است که جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و دفاع مقدس هسته سخت ۹۰ میلیونی و شکست دشمن در رسیدن به اهداف خود، تاثیرات زیادی را بر شرایط کشور در ابعاد مختلف گذاشته است. درک دقیق این شرایط و اقدامات درست و به هنگام، وظیفه هر ایرانی است که البته تکلیف ما مسئولان بسیار سنگینتر از دیگران است.
اکنون نوبت ما مسئولان است که به وظیفه خود در قبال مردم عمل کنیم
وی با بیان نکاتی، گفت: مردم ایران با پشتیبانی همه جانبه خود از نیروهای نظامی و مسئولین سیاسی کشور، بزرگترین ضربه را به طراحی دشمن زدند و نقشه دشمن برای تجزیه ایران بزرگ را نقش بر آب کردند. مردم با تصمیم تاریخیشان، وظیفهی خود را به انجام رساندند و اکنون نوبت ما مسئولان است که به وظیفه خود در قبال این مردم نجیب عمل کنیم.
گرانی برخی کالاهای ضروری، قطعی برق و کمبود آب، عرصه را بر زندگی مردم تنگ کرده است
قالیباف افزود: نمایندگان مجلس که در حوزههای انتخابیه از نزدیک با موکلین خود در تماس هستند، مشکلات مردم را لمس می کنند. گرانی برخی کالاهای ضروری، قطعی برق و کمبود آب، عرصه را بر زندگی مردم تنگ کرده و دشمن نیز درصدد است که از این مشکلات سوءاستفاده کند و ناکامیاش را در رسیدن به اهداف شوم خود جبران کند.
وی اضافه کرد: اکنون بر دولت تکلیف ملی است که با جدیت، برنامههای موجود برای حل این مشکلات را به تصمیم نهایی برساند و با تشریح آنها برای مردم نشان دهد که برنامهی دقیق و عملی دولت برای حل این مشکلات چیست و در چه برنامهی زمانبندی شدهای این مسائل حل میشوند.
قالیباف بیان کرد: مردم باید اطمینان داشته باشند که ما مسئولان برای حل مشکلات آنها برنامه مشخصی داریم و با جدیت به دنبال اجرایی کردن آنها هستیم. وقتی مردم تصویر دقیقی از آینده داشته باشند، با انگیزه بیشتری در همراهی با مسئولان برای اجرایی شدن مشکلات کمک خواهند کرد. برنامه هفتم پیشرفت به عنوان نقشه راه اجرایی کشور مسیرها را روشن کرده و مجوزهای لازم را به دولت داده است.
برنامههای عملیاتی برای رفت ناترازی انرژی و مشکلات معیشتی وجود دارد
رئیس مجلس اظهار کرد: به عنوان کسی که از بحثهای کارشناسی و برنامههای موجود مطلع و شاهد تلاشهای دولت هستم، به مردم شریف ایران عرض میکنم، گرچه نقدهایی بعضا جدی به برخی عملکردها در دستگاههای اجرایی وجود دارد اما شما باید بدانید که برای مسائل اصلی موجود مانند ناترازی انرژی و مشکلات معیشتی برنامههای عملیاتی وجود دارد که با تکیه بر آن میتوان در زمانی کوتاه و به صورت محسوس بسیاری از مشکلات را به حداقل رساند.
وی اضافه کرد: در این زمینه بحثهای کارشناسی زیادی در دولت صورت گرفته و بسیاری از آنها آماده اجرایی شدن است و قوه مجریه با جدیت در تلاش است تا زمینه اجرایی شدن آنها را فراهم کند. امید فراوانی دارم که دولت هرچه زودتر اجرای این برنامهها را همراه با تشریح آن برای عموم مردم آغاز کند.
قالیباف یکی از این برنامهها را اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک عنوان و اظهار کرد: طرح کالابرگ الکترونیک میتواند با ثابت نگه داشتن مبلغی که شهروندان برای خرید کالاهای ضروری میپردازند و پرداخت مابه تفاوت آن با قیمتهای بازار توسط دولت، آرامش معیشتی برای جامعه ایجاد کند تا مردم فارغ از هر شرایط اقتصادی و سیاسی اطمینان داشته باشند که در طول هر سال کالاهای ضروری خود را با قیمتی ثابت خریداری میکنند.
باور داریم که کمک به دولت کمک به نظام و مردم ایران است
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: البته ملت عزیز ما شاهد هستند که مجلس در جلسات نظارتی خود در کمیسیونها و سهشنبههای نظارتی به وظایف نظارتیاش عمل میکند. مجلس دوازدهم از روز آغازین فعالیتش وظیفه نظارتی خود را با رعایت وحدت و انسجام در جهت کمک به دولت در حل مشکلات مردم بدون رودربایستی انجام میدهد؛ این رهنمود زعیم عالی قدر انقلاب را باور داریم که کمک به دولت کمک به نظام و مردم ایران است.
قالیباف اظهار کرد: تردیدی وجود ندارد که مهمترین عامل شکست دشمن در جنگ ۱۲ روزه، انسجام ملی مردم ایران در برابر دشمن بود و مهمترین عامل بازدارندگی دشمن نیز همین وحدت کلمه است. هر صدایی که باعث برداشت وجود اختلاف درون هسته سخت ۹۰ میلیونی شود، لطمه به این انسجام و خلاف وظیفه ملی و توصیههای رهبرانقلاب محسوب می شود.
کسانی که حرف از عدم کفایت رئیسجمهور میزنند، در زمین دشمن بازی میکنند
وی تاکید کرد: کسانی که حرف از عدم کفایت رئیسجمهور میزنند و آنهایی که با بیانیههای کذایی به این وحدت کلمه لطمه می زنند، در زمین دشمن بازی می کنند. البته بیتردید بیانیهای که با عنوان یک مجموعه صادر میشود، از حیث ضربه زدن بر انسجام ملی قابل مقایسه با اظهارنظر افراد نیست. در همین راستا از همه فعالان سیاسی، نخبگان علمی، جریانهای اجتماعی و عناصر رسانهای میخواهم که با مسئولیت پذیری نسبت به موضع گیری درمقابل اقدامات وحدت شکن جریانهای نزدیک به خود، بدون گروهگرایی، سهل انگاری نکنند و از همه افرادی که تاکنون به این وظیفه ملی عمل کردهاند، تشکر میکنم.
رئیس مجلس اضافه کرد: البته شایان توجه است که صاحبان این قبیل فکرها، تاثیرگذاری اندکی بر اذهان عمومی دارند و مردم ایران نسبت به این حرفهای اختلاف افکنانه، بیتوجهاند و دشمنان ایران را مجددا ناامید خواهند کرد.
تقویت بنیه دفاعی کشور با سرعت و جدیت درحال پیگیری است
قالیباف با اشاره به بنیه دفاعی کشور، گفت: در شرایط جدید، تقویت بنیههای دفاعی ایران از اولویت و فوریت فراوانی برخوردار است. به عنوان یکی از افرادی که از زحمات نیروهای مسلح مطلع هستم به مردم ایران میگویم تقویت بنیه دفاعی کشور با سرعت و جدیت درحال پیگیری است و با تجربه گرانقیمتی که از این جنگ ۱۲ روزه به دست آمد، بسیاری از نقاط ضعف شناسایی و برطرف شده است.
* در جنگ احتمالی بعدی خویشتنداری پایان خواهد یافت
وی افرود: با تقویت نقاط قوت موجود، نیروهای نظامی ما آماده پاسخی قوی تر از گذشته به هر گونه حمله احتمالی به ایران عزیز هستند به گونهای که اگر دشمن بار دیگر دچار خطای محاسباتی نشود، تصمیمی برای حمله به ایران نخواهد گرفت. البته نیروهای مسلح ما برای اینکه اجازه خطای محاسباتی به دشمن ندهند، برنامهریزیهای مناسبی کرده اند که یکی از آن ها رزمایش موشکی اقتدار پایدار بود که توسط نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و پیام روشنی به دشمن داد که در جنگ احتمالی بعدی خویشتنداری پایان خواهد یافت و فضا و مکان های جدیدی برای پاسخ متقابل در دستور قرار خواهد گرفت که در صورت دست درازی دشمن، شاهد گسترش جنگ به مناطق جدید و عرصههای دیگر اقتصادی و سیاسی خواهیم بود.
رئیس مجلس در پایان گفت: موفقیت و کسب مدال تیمهای المپیادهای دانشآموزی کشورمان در مسابقات جهانی به ویژه درخشش چشمگیر تیم المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران و کسب مدال طلای جهان برای دومین سال متوالی و کسب پنج مدال طلا را به اعضا و مربیان نخبهی تیمهای المپیاد کشور تبریک میگویم؛ ما به شما فرزندان رشید ایران که نام کشور عزیزمان را به قله موفقیتهای علمی جهان در سطح دانشآموزی رساندید، افتخار میکنیم.
