برنج سفید را هوشمندانه‌تر بخورید

تغذیه سالم همیشه در حذف نیست؛ گاهی فقط در اضافه کردن است! متخصص تغذیه «کایلی ساکایدا» با یک ترفند ساده که در شبکه های اجتماعی مجازی وایرال شده، برنج سفید را سالم‌تر می‌کند، تنها با سه ماده‌ی ساده.
کد خبر: ۱۳۲۴۶۱۵
| |
387 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ در دنیای تغذیه سالم، برنج سفید اغلب در حاشیه قرار می‌گیرد؛ پرکالری، کم‌فیبر و فاقد ارزش غذایی بالا؟ شاید. اما یک ترفند ساده و وایرال‌شده در فضای مجازی، نگاه‌ها را به این غذای محبوب تغییر داده است.

ترفند چیست؟

کافی است هنگام پخت برنج سفید، نیم فنجان عدس و نیم فنجان کینوا به آن اضافه کنید. همه‌چیز را با هم بشویید، ۳ فنجان آب بریزید و در پلوپز یا قابلمه بپزید. نتیجه؟ یک ترکیب رنگارنگ، خوش‌عطر، سرشار از پروتئین و فیبر که هم سیرکننده‌تر است و هم مغذی‌تر.

بر اساس آمارهای تغذیه‌ای، هر نصف فنجان از این برنج جدید حدود ۴.۵ گرم فیبر و ۲ گرم پروتئین دارد. اگر کل ترکیب را مصرف کنید، عددها به ۳۰ گرم فیبر و ۴۴ گرم پروتئین می‌رسند!

چرا این ترکیب هوشمندانه است؟

عدس: منبعی عالی از فیبر محلول، مفید برای کاهش کلسترول و کنترل قند خون

کینوا: یک دانه کامل با پروتئین کامل، سرشار از اسیدهای آمینه ضروری

برنج سفید: منبع سریع انرژی و کربوهیدرات قابل هضم

این ترکیب برای افراد ورزشکار، کسانی که به‌دنبال کاهش وزن هستند، و حتی کودکان بدغذا می‌تواند انتخابی هوشمندانه و کاربردی باشد. بدون نیاز به حذف کامل برنج یا رفتن به سراغ غذاهای بی‌مزه، می‌توان تنها با دو ماده‌ی ساده، یک وعده‌ی سالم‌تر خلق کرد.

نکته مهم: اگر عاشق طعم‌های سنتی هستید، می‌توانید این ترکیب را با کمی زردچوبه، زیره یا پیاز داغ طعم‌دار کنید و آن را شبیه به کیچری یا مجدّره سرو نمایید.

برچسب ها
تغذیه سالم برنج سلامت خبر فوری برنج سفید
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

آخرین اخبار
