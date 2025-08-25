En
نیروهای مسلح: آماده برخورد با ماجراجویی دشمنان

ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی ضمن اعلام حمایت از دولت در پیشبرد اهداف مقدس انقلاب تاکید کرد: نیروهای مسلح اطمینان می‌دهند با تقویت اتحاد مقدس، همدلی و هم افزایی با مردم و مسئولان کشور به ویژه رئیس‌جمهور با هرگونه تهدید دشمنان کشور و انقلاب اسلامی کوبنده‌تر از قبل برخورد کرده و دشمنان ایران و ایرانیان را برای همیشه از کرده خود پشیمان می‌کند.
نیروهای مسلح: آماده برخورد با ماجراجویی دشمنان

به گزارش تابناک؛ ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی فرا رسیدن هفته دولت را تبریک گفت و از تلاش های جهادی دولتمردان به ویژه رئیس جمهور پرکار، پرتلاش و پیگیر در خدمت صادقانه به هموطنان قدردانی کرد و بیش از گذشته دولت را در پیشبرد اهداف مقدس انقلاب اسلامی یاری می کند.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تشکر و قدردانی از عنایت و لطف رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای مدظله العالی به فرزندان مجاهد خود در دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اعلام می‌کند با تبعیت از فرامین، تدابیر و رهنمودهای معظم له با ارتقا قدرت و توسعه توان دفاعی، همه توان و تلاش خود را در دفاع از منافع ملت و ایران عزیز و تمامیت ارضی کشور و کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی به کار خواهد گرفت.

در طول عمر با برکت انقلاب اسلامی اقتدار و بالندگی کشور در عرصه‌های مختلف سازندگی، آبادانی، پیشرفت علمی به واسطه اتحاد، همبستگی و پیوند عمیق ملت با مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی به ثمر نشسته است.

در سال‌های پر فراز و نشیب انقلاب اسلامی بصیرت، همدلی و همراهی امت با مسئولان کشور و نیروهای مسلح دشمنان این سرزمین مقدس را ناامید کرده و نقشه های شوم آنان را به یاس و شکست تبدیل کرده است.

نظام سلطه با تصویرسازی دروغین و تحریف واقعیت ها همچنان تلاش می‌کند تا اتحاد مقدس ملت با مسئولان و انسجام ملی را با اختلاف افکنی خدشه دار نماید غافل از اینکه ملت بصیر، دشمن شناس و نستوه ایران عزیز با پیروی از رهبر حکیم، فرزانه، شجاع و دلسوز خود به حمایت از مسئولان خدوم و فرزندان مجاهد خود در نیروهای مسلح برخلاف هدف گذاری و جهت گیری دشمنان در برابر توطئه ها و خباثت های دشمن متحدتر و منسجم تر می شوند.

سران آمریکا و نخست وزیر نادان رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی پس از تحمل شکست نظامی در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی در صدد برآمده‌اند با هدف اختلاف و دوقطبی‌سازی در داخل ایران برای جبران شکست خود در صفوف متحد مردم، قوای سه گانه و نیروهای مسلح رخنه ایجاد کنند در حالی که ملت همیشه بیدار در بزنگاه های تاریخی مقاومت و هوشیاری خود را به اثبات رسانیده‌اند، از این رو هر گونه اختلاف افکنی و چندصدایی از هر جریان یا تریبونی که به انسجام ملی خدشه وارد کند بی تردید بازی در زمین صهیونیست ها و آمریکا است.

نیروهای مسلح ضمن تشکر از انسجام و حمایت های بی نظیر مردم شریف ایران اسلامی، دولت خدمتگزار و قوای سه گانه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اطمینان می‌دهند با تقویت اتحاد مقدس، همدلی، هماهنگی و هم افزایی با مردم عزیز و مسئولان کشور به ویژه رئیس‌جمهور با هرگونه ماجراجویی و تهدید دشمنان ملت، کشور و انقلاب اسلامی با قاطعیت و کوبنده تر از قبل برخورد نموده و دشمنان ایران و ایرانیان را برای همیشه از کرده خود پشیمان کند.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
0
0
پاسخ
خدا رو شکر بابت نیروهای مسلحی که در حفاظت از خاک این میهن از هیچ دشمنی حتی ابرقدرت کثیف نمی ترسند و اگر این نبود الان همانند گذشته که ایران تکه تکه شد و آذربایجان و افغانستان و بحرین و ارمنستان و ... از دست داد الان هم کوچکتر شده بود
هیچوقت فراموش نکنیم که هیچ خیرخواه خارجی وجود ندارد که اسب تروا نباشد
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

