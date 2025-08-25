به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، در روزهای اخیر شاهد انتشار رپرتاژهای سازمان مالیاتی در برخی رسانههای دولتی و یا نزدیک به دولت هستیم که نشان میدهد مسئولان سازمان مالیاتی بدون توجه به خروجی این پرداختها صرفا در حال حاتمی بخشی از مالیاتهای پرداختی توسط مردم هستند.
مسئولان سازمان مالیاتی در حالی مدعی هستند این قراردادها با هدف فرهنگ سازی در زمینه مالیات انجام میشود که مرور این رسانهها نشانگر این واقعیت است که رسانههای مذکور فاقد فراگیری و مخاطب گسترده هستند و به عبارت دیگر پرداختیهای سازمان مالیاتی در زمینه فرهنگ مطبوعاتی موثر بوده نه فرهنگ مالیاتی!
در این رابطه ضرورت دارد سازمان مالیاتی در راستای اصل شفافیت، فهرست رسانهها و افرادی را که این سازمان برای آنچه گسترش فرهنگ مالیات به آنها پرداخت وجه داشته را منتشر کند تا شهروندان و مالیات دهندگان بدانند چه میزان از مالیات پرداختی شان در این مسیر هزینه میشود.
