درباره تهران چه می شود گفت؟ هرچه نتوان گفت، ولی این را می شود به قاطعیت گفت که تهران یک غول شهر "عظیم" است، پر از راز‌ها و درد‌های پنهان، شهری که می‌خورد و می‌سازد و می‌میرد، بدون آنکه خسته شود.

به گزارش تابناک، تهران، پایتخت پرجنب‌وجوش ایران، نه تنها قلب تپنده کشور است، بلکه یک غول شهری با آمار‌هایی شگفت‌انگیز که هر کدام داستانی از عظمت، چالش‌ها و زندگی روزمره میلیون‌ها ساکنش را روایت می‌کند. این شهر با بیش از ۸.۷ میلیون جمعیت رسمی (و تخمینی ۱۵ میلیون با حومه)، هر روز حجم عظیمی از منابع را مصرف و تولید می‌کند.

این اعداد نه تنها عظمت تهران را نشان می‌دهند، بلکه چالش‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی‌اش را هم برجسته می‌کنند. بیایید با هم به اعماق این شهر غوطه‌ور شویم!

۱. مصرف آب روزانه : تهرانی‌ها روزانه حدود ۲.۵ میلیارد لیتر آب مصرف می‌کنند – معادل پر کردن ۱۰۰۰ استخر المپیکی! این حجم، عمدتاً از سد‌های اطراف تأمین می‌شود، اما با رشد جمعیت، فشار بر منابع آبی افزایش یافته.

۲. تولید فاضلاب : شهر روزانه ۱.۸ میلیارد لیتر فاضلاب تولید می‌کند که تنها نیمی از آن تصفیه می‌شود. بقیه به رودخانه‌ها و کانال‌های زیرزمینی می‌ریزد و آلودگی را چند برابر می‌کند.

۳. مصرف بنزین در ترافیک : در ترافیک سنگین تهران، روزانه بیش از ۱۰ میلیون لیتر بنزین سوزانده می‌شود. این شهر یکی از پرترافیک‌ترین کلان‌شهر‌های جهان است و رانندگان به طور متوسط ۲ ساعت در روز در ترافیک گیر می‌افتند.

۴. میزان ساخت‌وساز سالانه : سالانه حدود ۵ میلیون مترمربع ساختمان جدید ساخته می‌شود – به اندازه یک شهر کوچک! این رشد، skyline تهران را تغییر داده، اما مشکلات تراکم و زلزله‌خیزی را هم افزایش می‌دهد.

۵. مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا : سالانه حدود ۴۵۰۰ نفر در تهران بر اثر آلودگی هوا جان می‌بازند. این آمار، تهران را در رتبه‌بندی جهانی شهر‌های آلوده قرار می‌دهد و روز‌های تعطیلی اضطراری را توجیه می‌کند.

۶. میزان جرم و جنایت : ن رخ جرایم در تهران حدود ۱۵۰۰ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است، با تمرکز بر سرقت و نزاع‌های خیابانی. شب‌های شهر، با افزایش ۳۰ درصدی جرایم پس از تاریکی، ناامنی را بیشتر می‌کند .

۷. اتباع بیگانه : بیش از ۱.۵ میلیون اتباع افغانستانی در تهران زندگی می‌کنند، که حدود ۱۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند. آنها عمدتاً در مشاغل ساختمانی و خدماتی فعال‌اند.

۸. مصرف نان روزانه : تهرانی‌ها روزانه ۱.۲ میلیون تن نان مصرف می‌کنند – معادل پخت ۱۰ میلیون قرص نان سنتی! این حجم، نانوایی‌ها را به یکی از پرمصرف‌ترین صنایع شهر تبدیل کرده.

۹. جمعیت رسمی و غیررسمی : بیش از ۸.۷ میلیون نفر ساکن رسمی، اما با مهاجران و گردشگران، جمعیت روزانه به ۱۲ میلیون می‌رسد – شلوغ‌ترین شهر خاورمیانه.

۱۰. مصرف برق روزانه : شهر روزانه ۱۰۰ میلیون کیلووات‌ساعت برق مصرف می‌کند، که در تابستان‌ها به دلیل کولر‌ها دو برابر می‌شود و خاموشی‌ها را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

۱۱. حجم زباله تولیدی : روزانه ۷۰۰۰ تن زباله تولید می‌شود – معادل وزن ۷۰ هواپیمای مسافربری! بازیافت تنها ۲۰ درصد آن را پوشش می‌دهد.

۱۲. تعداد خودروها : بیش از ۴ میلیون خودرو در تهران تردد می‌کنند، که ۳۰ درصد آنها فرسوده‌اند و آلودگی را تشدید می‌کنند.

۱۳. میزان بارندگی سالانه : میانگین بارش ۳۲۰ میلی‌متر در سال، اما سیلاب‌های ناگهانی (مانند سال ۱۴۰۰) خسارت‌های میلیاردی به بار می‌آورند.

۱۴. تعداد پارک‌ها و فضای سبز : حدود ۲۰۰۰ هکتار فضای سبز، اما سرانه آن تنها ۱۶ مترمربع به ازای هر نفر است – کمتر از استاندارد جهانی ۲۵ مترمربع.

۱۵. مصرف گاز طبیعی: روزانه ۸۰ میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌شود، که در زمستان‌ها تهران را به بزرگ‌ترین مصرف‌کننده گاز شهری ایران تبدیل می‌کند.

۱۶. نرخ بیکاری : حدود ۱۰ درصد، اما در میان جوانان به ۲۵ درصد می‌رسد – چالشی بزرگ برای این کلان‌شهر صنعتی.

۱۷. تعداد دانشجویان : بیش از ۵۰۰ هزار دانشجو در دانشگاه‌های تهران، که شهر را به قطب آموزشی کشور بدل کرده.

۱۸. حجم گردشگری سالانه: حدود ۱۰ میلیون گردشگر داخلی و خارجی، که اقتصاد شهر را با درآمد ۵ میلیارد دلاری تقویت می‌کند.

۱۹. میزان مهاجرت ورودی : سالانه ۲۰۰ هزار نفر از استان‌های دیگر به تهران مهاجرت می‌کنند، که رشد جمعیت را تسریع می‌بخشد.

۲۰. طول مترو و حمل‌ونقل عمومی : شبکه مترو با ۲۵۴ کیلومتر خط، روزانه ۲.۵ میلیون مسافر جابه‌جا می‌کند – یکی از پراستفاده‌ترین سیستم‌های ریلی شهری در خاورمیانه.

21- تعداد تاکسی‌ها: بیش از ۸۰ هزار تاکسی فعال در تهران، که روزانه بیش از ۲ میلیون سفر را پوشش می‌دهند و بخشی از حمل‌ونقل عمومی را تشکیل می‌دهند.

۲۲. مصرف روزانه شیر و لبنیات: تهرانی‌ها روزانه حدود ۲۰۰۰ تن شیر و محصولات لبنی مصرف می‌کنند – معادل نیاز یک شهر متوسط! این حجم، زنجیره تأمین را تحت فشار قرار می‌دهد.

۲۳. تعداد بیمارستان‌ها و تخت‌های بستری: بیش از ۲۰۰ بیمارستان با ۳۰ هزار تخت بستری، اما در دوران همه‌گیری کرونا، فشار بر سیستم بهداشت به ۱۲۰ درصد ظرفیت رسید.

۲۴. نرخ طلاق سالانه: حدود ۲۰ هزار طلاق ثبت‌شده در سال، که تهران را در صدر شهر‌های ایران از نظر نرخ طلاق قرار می‌دهد – بازتابی از فشار‌های شهری.۲۵. حجم تولید صنعتی: تهران حدود ۳۰ درصد تولید صنعتی کل کشور را بر عهده دارد، با کارخانه‌هایی که روزانه هزاران تن کالا تولید می‌کنند و آلودگی را افزایش می‌دهند.

۲۶. تعداد مدارس و دانش‌آموزان: بیش از ۵۰۰۰ مدرسه با ۱.۵ میلیون دانش‌آموز، که ترافیک صبحگاهی را تشدید می‌کند و شهر را به مرکز آموزشی تبدیل کرده.

۲۷. مصرف روزانه میوه و سبزیجات: حدود ۵۰۰۰ تن میوه و سبزی تازه در بازار‌های تهران مصرف می‌شود – از میوه‌فروشی‌های محلی تا بازار‌های بزرگ مانند تجریش.

۲۸. نرخ خودکشی: حدود ۵۰۰ مورد خودکشی ثبت‌شده در سال، عمدتاً به دلیل استرس‌های شهری و اقتصادی – چالشی پنهان در دل کلان‌شهر.

29- تعداد کارمندان بخش دولتی: حدود ۵۰۰ هزار کارمند دولتی در تهران مشغول به کار هستند، که بخش عمده‌ای از ادارات مرکزی کشور را تشکیل می‌دهند و به اقتصاد شهری رونق می‌بخشند. ۳۲. تعداد کارمندان بخش خصوصی: بیش از ۲ میلیون نفر در بخش خصوصی، عمدتاً در صنایع، تجارت و خدمات، که نیروی محرکه اقتصاد پویای تهران است اما با چالش‌های نوسانات بازار روبروست. ۳۳. تعداد زنان و مردان تهران: از جمعیت ۸.۷ میلیونی، حدود ۴.۵ میلیون زن (۵۲ درصد) و ۴.۲ میلیون مرد (۴۸ درصد) – تعادلی نسبی که نشان‌دهنده تنوع جنسیتی در شهر است، اما زنان با چالش‌های اشتغال و مشارکت اجتماعی بیشتری روبرو هستند. ۳۴. تجرد زیستی در تهران: بیش از ۳۰ درصد جمعیت بالای ۲۰ سال (حدود ۲ میلیون نفر) مجرد زیستی هستند، که اغلب به دلیل فشارهای اقتصادی، مهاجرت و سبک زندگی مدرن، الگوی خانواده‌های سنتی را تغییر داده و نرخ ازدواج را کاهش می‌دهد. ۳۵. مستاجران تهران: حدود ۴۰ درصد خانوارها (بیش از ۱.۵ میلیون خانوار) مستاجر هستند، که نرخ اجاره بالا (میانگین ۲۰ میلیون تومان ماهانه) را به چالشی بزرگ برای ساکنان تبدیل کرده و مهاجرت معکوس را تشویق می‌کند. ۳۶. مالکان تهران: ۶۰ درصد خانوارها (حدود ۲.۵ میلیون خانوار) مالک مسکن هستند، اما با افزایش قیمت‌ها ، بسیاری از مالکان هم در تنگنای اقتصادی و وام‌های سنگین قرار دارند. ۳۷. متکدیان تهران: تخمینی ۱۰ هزار متکدی فعال در خیابان‌ها، که اغلب در مناطق مرکزی دیده می‌شوند – نمادی از نابرابری اجتماعی و فقر در دل این کلان‌شهر ثروتمند. ۳۸. پلیس‌های تهران: نیروی انتظامی تهران بیش از ۴۰ هزار افسر پلیس دارد، که برای حفظ امنیت در برابر جرایم فزاینده، ترافیک سنگین و تجمعات، روزانه گشت‌زنی می‌کنند و نقش کلیدی در کنترل شهر ایفا می‌کنند.

این آمار‌ها نشان می‌دهند که تهران نه تنها یک شهر، بلکه یک اکوسیستم زنده است که با چالش‌هایی مانند کمبود آب، آلودگی و ترافیک دست‌وپنجه نرم می‌کند، تهران یک غول شهر عطیم است که خانه ماست، خانه ای که باید آن را نجات داد!