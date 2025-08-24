En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پاسخ یمن به تجاوز اخیر: بینی اسرائیل را به خاک می‌مالیم

وزارت خارجه یمن در بیانیهای تاکید کرد که تجاوز امروز رژیم صهیونیستی بی پاسخ نمی‌ماند و یمن بینی این رژیم را به خاک می‌مالد.
کد خبر: ۱۳۲۴۵۱۲
| |
655 بازدید
پاسخ یمن به تجاوز اخیر: بینی اسرائیل را به خاک می‌مالیم

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از شبکه المسیره، وزارت خارجه یمن در این بیانیه بر موضع ثابت این کشور در یاری ملت فلسطین تاکید کرد.

این بیانیه می‌افزاید که موضع یمن در پشتیبانی از نوار غزه یک موضع ثابت است و به رغم همه هزینه‌ها و خسارت‌ها، تغییر نخواهد کرد.

وزارت خارجه یمن در ادامه این بیانیه از جامعه جهانی و همه آزادگان جهان خواست تا جنایت‌های رژیم صهیونیستی در یمن را محکوم کنند.

این وزارتخانه در پایان این بیانیه موفقیت یگان‌های پدافندی در مقابله با جنگنده‌های متجاوز رژیم صهونیستی و فراری دادن بیشتر آنها را ستود.

گفتنی است، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن پیشتر در اظهاراتی تاکید کرد که پشتیبانی از نوار غزه با تمام هزینه‌ای که دارد، ادامه می‌یابد.

محمد البخیتی در گفت وگو با شبکه فلسطین الیوم، گفت: تجاوز به یمن، عزم و اراده ما را برای ادامه عملیات‌ها علیه رژیم صهیونیستی دوچندان می‌کند و موضع ثابت ما در قبال فلسطین و نوار غزه تغییری نخواهد کرد.

وی افزود: این تجاوزها انتقام جویانه است و عملیات ما ادامه می‌یابد.

البخیتی گفت: امروز موضع صحیح، پشتیبانی از نوار غزه است و این پشتیبانی با هر هزینه‌ای ادامه می‌یابد.

وی تصریح کرد: موضع و عملیات یمن به نمایندگی از همه آزادگان جهان است.

عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن گفت: حملات رژیم صهیونیستی به یمن نشانه میزان تاثیر حمله موشکی روز گذشته یمن است.

البخیتی با تاکید براینکه تجاوز امروز با عملیات‌های بیشتر پاسخ داده می‌شود، تصریح کرد: عملیات ما ادامه می‌یابد و جبهه داخلی یمن در مقابله با این تجاوزها متحد و یکپارچه است.

وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که در حملات امروز (یکشنبه) رژیم صهیونیستی به صنعا، دو نفر شهید و سی و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

شبکه المیادین نیز به نقل از یک منبع یمنی گزارش داد: هدف قرار دادن منابع غیرنظامی یمن بیهوده بوده و ممکن نیست که مانع ایفای نقش یمن در پشتیبانی از غزه شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
یمن اسرائیل حمله کاخ ریاست جمهوری خبر فوری
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
عکس: شمایل عجیب برادر رئیس جمهور اسبق
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حمله اسرائیل و بمباران کاخ ریاست جمهوری یمن از 14 زاویه
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
سرگردانی اسرائیل از موشک جدید یمنی‌ها با کلاهک چندگانه
فرار تعدادی از جنگنده‌های «اسرائیلی» از یمن
واکنش ایران به تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به یمن
تعداد شهدا و زخمی‌های حمله اسرائیل به یمن
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
کامنت غیرمنتظره قایدی برای بیرانوند خبرساز شد
چین مطمئن‌ترین شریک برای بازسازی زیرساخت‌های موشکی و هوایی ایران است/ پکن «سیاست مهار ایران» را به شکست می‌کشاند
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۲۵۲ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۶ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۶۷ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
مجری صداوسیما به خاطر آرایش کنار گذاشته شد؟!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YZ6
tabnak.ir/005YZ6