به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از شبکه المسیره، وزارت خارجه یمن در این بیانیه بر موضع ثابت این کشور در یاری ملت فلسطین تاکید کرد.
این بیانیه میافزاید که موضع یمن در پشتیبانی از نوار غزه یک موضع ثابت است و به رغم همه هزینهها و خسارتها، تغییر نخواهد کرد.
وزارت خارجه یمن در ادامه این بیانیه از جامعه جهانی و همه آزادگان جهان خواست تا جنایتهای رژیم صهیونیستی در یمن را محکوم کنند.
این وزارتخانه در پایان این بیانیه موفقیت یگانهای پدافندی در مقابله با جنگندههای متجاوز رژیم صهونیستی و فراری دادن بیشتر آنها را ستود.
گفتنی است، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن پیشتر در اظهاراتی تاکید کرد که پشتیبانی از نوار غزه با تمام هزینهای که دارد، ادامه مییابد.
محمد البخیتی در گفت وگو با شبکه فلسطین الیوم، گفت: تجاوز به یمن، عزم و اراده ما را برای ادامه عملیاتها علیه رژیم صهیونیستی دوچندان میکند و موضع ثابت ما در قبال فلسطین و نوار غزه تغییری نخواهد کرد.
وی افزود: این تجاوزها انتقام جویانه است و عملیات ما ادامه مییابد.
البخیتی گفت: امروز موضع صحیح، پشتیبانی از نوار غزه است و این پشتیبانی با هر هزینهای ادامه مییابد.
وی تصریح کرد: موضع و عملیات یمن به نمایندگی از همه آزادگان جهان است.
عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن گفت: حملات رژیم صهیونیستی به یمن نشانه میزان تاثیر حمله موشکی روز گذشته یمن است.
البخیتی با تاکید براینکه تجاوز امروز با عملیاتهای بیشتر پاسخ داده میشود، تصریح کرد: عملیات ما ادامه مییابد و جبهه داخلی یمن در مقابله با این تجاوزها متحد و یکپارچه است.
وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که در حملات امروز (یکشنبه) رژیم صهیونیستی به صنعا، دو نفر شهید و سی و پنج نفر دیگر زخمی شدند.
شبکه المیادین نیز به نقل از یک منبع یمنی گزارش داد: هدف قرار دادن منابع غیرنظامی یمن بیهوده بوده و ممکن نیست که مانع ایفای نقش یمن در پشتیبانی از غزه شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.