به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، علی شادمان توانست جایزه ویژه هیات داوران را در نخستین جشن «نگاه» به خود اختصاص دهد. آنطور که گفته شد این جایزه نماد قدردانی از تلاش او برای ایفای نقش «رهی» در سریال «سرزمین مادری» بود؛ نقشی که پس از ۱۸ سال، خستگی و سختیهای آن برای علی شادمان به پایان رسید. او در ویدئویی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است این جایزه را به حسین محمدی، بازیگر تئاتر زندانی تقدیم و ابراز امیدواری کرد روزی بتواند با او روی صحنه برود.
گفتنی است، حسین محمدی، بازیگر نمایش «هفت تا نهونیم»، نمایش برگزیده بخش دیگرگونههای اجرایی چهلمین جشنواره تئاتر فجر، ۱۴ آبانماه ۱۴۰۱ در منزلش در کرج بازداشت شد.
